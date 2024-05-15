Удинезе – Эмполи: прогноз на матч 19 мая 2024, Серия А

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Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион Фриули

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Встреча Удинезе и Эмполи на стадионе Фриули является ключевым матчем для обеих команд, борющихся за сохранение места в Серии А. Удинезе набрал 33 очка и занимает 15-е место, в то время как Эмполи с 32 очками находится на 18-м месте.

Атакующие и защитные характеристики

Удинезе: Команда показывает улучшение формы, не проиграв в последних трёх матчах и забивая в каждом из последних четырёх матчей. Они забили 5 голов и пропустили столько же в последних пяти играх.

Эмполи: Настроение в команде ниже, так как они не смогли выиграть последние три матча. Проблемы в атаке заметны, так как команда забила только один гол в последних пяти матчах, что говорит о трудностях в завершении атакующих моментов.

Форма команд и последние результаты

Удинезе, играя дома, показывает лучшие результаты, что видно из последнего домашнего матча против Наполи, завершившегося вничью.

Эмполи, напротив, испытывает трудности в гостевых матчах, проиграв последние две выездные игры без забитых голов.

Прогноз

Учитывая текущую форму, домашний статус Удинезе и слабую атаку Эмполи, Удинезе выглядит более вероятным кандидатом на победу в этой встрече. Они проявили способность забивать голы и демонстрируют уверенность в игре на своём поле.

Рекомендация: Прогноз на «Победа хозяев» за коэффициент 2.05.

Эта ставка основана на улучшенной форме Удинезе, их домашнем преимуществе, а также на слабой атакующей мощности Эмполи, особенно в гостевых матчах. Учитывая критическое положение обеих команд в таблице, Удинезе, вероятно, будет максимально мотивирован использовать своё домашнее преимущество для обеспечения оставания в элите.

Коэффициенты:

  • П1 – 2,05
  • Х – 3,35
  • П2 – 3,95

Где смотреть матч Удинезе – Эмполи

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Удинезе – Эмполи
Дата проведения
19 мая, 16.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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