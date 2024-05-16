Сассуоло – Кальяри где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 19 мая
В воскресенье, 19 мая, сыграют Сассуоло и Кальяри в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Читта-дель-Триколоре».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Сассуоло – Кальяри
- Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Сассуоло
- Дженоа – Сассуоло : 2 – 1
- Сассуоло – Интер : 1 – 0
- Фиорентина – Сассуоло : 5 – 1
- Сассуоло – Лечче : 0 – 3
- Сассуоло – Милан : 3 – 3
Последние матчи Кальяри
- Милан – Кальяри : 5 – 1
- Кальяри – Лечче : 1 – 1
- Дженоа – Кальяри : 3 – 0
- Кальяри – Ювентус : 2 – 2
- Интер – Кальяри : 2 – 2
Прогноз на матч Сассуоло – Кальяри
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