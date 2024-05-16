Сассуоло – Кальяри где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 19 мая

Теги Кальяри серия А Италия Сассуоло Футбол

В воскресенье, 19 мая, сыграют Сассуоло и Кальяри в 37 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Читта-дель-Триколоре».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Сассуоло – Кальяри

  • Начало матча запланировано на 13:30 по московскому времени.

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