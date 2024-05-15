Сассуоло – Кальяри: прогноз на матч 19 мая 2024, Серия А

Дата матча: 19 мая 2024 года

Место проведения: стадион Читта-дель-Триколоре

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Матч между Сассуоло и Кальяри на стадионе Читта-дель-Триколоре важен для обеих команд, которые борются за сохранение места в Серии А. Сассуоло занимает предпоследнее 19-е место с 29 очками, в то время как Кальяри находится на 16-м месте с 33 очками. Обе команды показывают уязвимость в обороне, что отражено в количестве пропущенных голов.

Атакующие и защитные характеристики

Сассуоло: Команда забила 6 голов в последних 5 матчах, но пропустила 13 голов за этот же период. Несмотря на слабую защиту, команда показала способность забивать хотя бы один гол в последних трёх матчах.

Кальяри: Подобно Сассуоло, Кальяри пропустил 13 голов в последних пяти матчах, забив также 6 голов. Форма команды также вызывает опасения, так как они не смогли выиграть ни одного из последних пяти матчей.

Тактический анализ и ключевые игроки

Обе команды демонстрируют аналогичные тактические проблемы в обороне и имеют тенденцию к игре с высоким количеством пропущенных и забитых голов, что может привести к открытому матчу с возможностями для обеих сторон.

Прогноз

Учитывая схожие проблемы обеих команд, их текущую форму и последние результаты, матч имеет все шансы завершиться ничьей. Обе команды будут осторожны, пытаясь избежать поражения, что критически важно в их борьбе за выживание. Недавние игры показывают, что они могут забивать, но также пропускают много, что может привести к равенству в счете.

Рекомендация: Прогноз на «Ничья» за коэффициент 3.4 .

Эта ставка основывается на анализе схожести игровых проблем у обеих команд и их необходимости избежать поражения, что часто приводит к более осторожной и сбалансированной игре.

Коэффициенты:

П1 – 2,35

Х – 3,4

П2 – 3

Где смотреть матч Сассуоло – Кальяри

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