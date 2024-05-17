Антонио о Палмере: «Все говорили: «Какого черта «Челси» выкинул 40 млн фунтов за игрока, не зарекомендовавшего себя в АПЛ?» Он доказал, что в этом нет необходимости»

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Арсенал Микаил Антонио Деклан Райс деньги Коул Палмер Футбол

Микаил Антонио высоко оценил игру Коула Палмера.

Нападающий «Вест Хэма» назвал хавбека «Челси» одним из лучших подписаний сезона в АПЛ наряду с Декланом Райсом из «Арсенала».

«Он провел невероятный сезон.

Все говорили: «Какого черта «Челси» выкинул 40 миллионов фунтов на кого-то, кто даже не зарекомендовал себя в Премьер-лиге? Он доказал, что в этом нет необходимости», – заявил Антонио.

Палмер перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» прошлым летом. В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 33 матчах АПЛ, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.

«Палмер – лучший трансфер и лучший игрок сезона. У него было 170 минут в АПЛ до «Челси». Его купили за 40 млн фунтов, он тащил команду на спине». Капитан «Фулхэма» Кэрни о Коуле

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3 комментария
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Обычно происходит наоборот и невостребованные игроки Челси выстреливают в других клубах.
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Трансфер года.
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Говорить постфактум все могут, вот только на каждого Палмера можно найти десяток игроков, которые не выстреливают.
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