Антонио о Палмере: «Все говорили: «Какого черта «Челси» выкинул 40 млн фунтов за игрока, не зарекомендовавшего себя в АПЛ?» Он доказал, что в этом нет необходимости»

Микаил Антонио высоко оценил игру Коула Палмера.

Нападающий «Вест Хэма» назвал хавбека « » одним из лучших подписаний сезона в наряду с Декланом Райсом из «Арсенала».

«Он провел невероятный сезон.

Все говорили: «Какого черта «Челси» выкинул 40 миллионов фунтов на кого-то, кто даже не зарекомендовал себя в Премьер-лиге? Он доказал, что в этом нет необходимости», – заявил Антонио.

перешел в «Челси» из «Манчестер Сити» прошлым летом. В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в 33 матчах АПЛ, забил 22 гола и отдал 10 результативных передач. Полная статистика футболиста доступна здесь.

«Палмер – лучший трансфер и лучший игрок сезона. У него было 170 минут в АПЛ до «Челси». Его купили за 40 млн фунтов, он тащил команду на спине». Капитан «Фулхэма» Кэрни о Коуле