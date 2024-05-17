Хавбек «Фулхэма» Кэрни: «Палмер – лучший трансфер сезона и лучший игрок сезона. У него было 170 игровых минут в АПЛ перед переходом в «Челси»

Том Кэрни назвал Коула Палмера лучшим футболистом в сезоне АПЛ.

22-летний футболист «Челси» забил 22 гола и сделал 10 передач в 32 матчах сезона .

« – это лучший трансфер сезона и лучший футболист сезона.

У него было 170 игровых минут в карьере в АПЛ [перед переходом в «Челси»]. Его приобрели за 40 миллионов фунтов, и он тащил команду на своей спине.

Даже в ситуациях с важными пенальти он говорил: «Нет, дайте мне мяч». Ему 21 год. Он звезда в команде, которая провела весь чемпионат в середине таблицы.

На мой взгляд, то, что Палмер сделал в « », впечатляет больше всего», – сказал полузащитник « » .