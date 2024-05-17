Хавбек «Фулхэма» Кэрни: «Палмер – лучший трансфер сезона и лучший игрок сезона. У него было 170 игровых минут в АПЛ перед переходом в «Челси»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Том Кэрни Коул Палмер Футбол

Том Кэрни назвал Коула Палмера лучшим футболистом в сезоне АПЛ.

22-летний футболист «Челси» забил 22 гола и сделал 10 передач в 32 матчах сезона АПЛ.

«Коул Палмер – это лучший трансфер сезона и лучший футболист сезона.

У него было 170 игровых минут в карьере в АПЛ [перед переходом в «Челси»]. Его приобрели за 40 миллионов фунтов, и он тащил команду на своей спине.

Даже в ситуациях с важными пенальти он говорил: «Нет, дайте мне мяч». Ему 21 год. Он звезда в команде, которая провела весь чемпионат в середине таблицы.

На мой взгляд, то, что Палмер сделал в «Челси», впечатляет больше всего», – сказал полузащитник «Фулхэма» Том Кэрни.

12 комментариев
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Облажался Сити с Палмером
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Ответ 2vdhrvmmzf
Основа в сити ему и при такой игре не светила, а так получили крайне солидные деньги за игрока с 170 минутами в АПЛ, очень спорно
Бред. Кто в Сите лучше Палмера? Сдавший Де Брюйне или Бернарду со статой защитника?
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Ответ Born is the King
Капитан очевидность
Почему капитан очевидность? Может у него спросили мнение насчет того, кого бы он выбрал из нескольких игроков лучшим в этом сезоне, вот он и ответил, причем достаточно развернуто.
+3
-2
+1
Огромная ошибка Гвардиолы что он продал Палмера, была бы отличная замена стареющему Б Силве, Палмер принёс бы очень много пользы Сити, но вместо того чтобы купить Райса и сохранить Палмера, Гвардиола накупил кучу ненужного хлама типа Нуньеса и Ковачича, и теперь еле еле вырывает 1 место у Арсенала, а мог бы вообще не париться если бы купил Райса и сохранил Палмера 🤦‍♂️ ...
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Ответ Born is the King
Бред. Кто в Сите лучше Палмера? Сдавший Де Брюйне или Бернарду со статой защитника?
Оба лучше однозначно, причем тут стала Бернарду, если он другую роль исполне.
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-1
0
Ответ Милан 07
Огромная ошибка Гвардиолы что он продал Палмера, была бы отличная замена стареющему Б Силве, Палмер принёс бы очень много пользы Сити, но вместо того чтобы купить Райса и сохранить Палмера, Гвардиола накупил кучу ненужного хлама типа Нуньеса и Ковачича, и теперь еле еле вырывает 1 место у Арсенала, а мог бы вообще не париться если бы купил Райса и сохранил Палмера 🤦‍♂️ ...
Привет. Как ты? Давно не виделись
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