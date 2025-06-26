Все четыре бразильских команды вышли в плей-офф клубного ЧМ. Обе аргентинских выбыли из турнира
Все четыре бразильских команды вышли в плей-офф клубного чемпионата мира.
«Палмейрас», «Ботафого», «Фламенго» и «Флуминенсе» продолжают выступление на турнире, выйдя в 1/8 финала.
В то же время оба аргентинских клуба – «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» – выбыли из турнира на групповой стадии. Обе команды стали третьими в своих группах.
При этом как минимум одна из бразильских команд дойдет до четвертьфинала турнира, поскольку в 1/8 финала между собой сыграют «Палмейрас» и «Ботафого».
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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