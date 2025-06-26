Все четыре бразильских команды вышли в плей-офф клубного ЧМ. Обе аргентинских выбыли из турнира

Все четыре бразильских команды вышли в плей-офф клубного чемпионата мира.

«Палмейрас», «Ботафого », «Фламенго » и «Флуминенсе » продолжают выступление на турнире, выйдя в 1/8 финала.

В то же время оба аргентинских клуба – «Ривер Плейт » и «Бока Хуниорс » – выбыли из турнира на групповой стадии. Обе команды стали третьими в своих группах.

При этом как минимум одна из бразильских команд дойдет до четвертьфинала турнира, поскольку в 1/8 финала между собой сыграют «Палмейрас » и «Ботафого».