Палмер забил 22-й гол в АПЛ – «Брайтону». У хавбека «Челси» 32 балла по «гол+пас», у Холанда и Уоткинса столько же
Коул Палмер забил 22-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.
«Брайтон» принимает «Челси» (0:1, перерыв) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.
22-летний полузащитник «Челси» открыл счет в этой игре на 34-й минуте с передачи Марка Кукурельи.
Таким образом, Палмер забил 22-й гол в нынешнем сезоне АПЛ, также в его активе 10 голевых передач. Он набрал 32 очка по системе «гол+пас» – больше нет ни у кого.
У Олли Уоткинса (19+13) и Эрлинга Холанда (27+5) тоже по 32 очка по системе «гол+пас».
Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.