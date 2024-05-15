Палмер забил 22-й гол в АПЛ – «Брайтону». У хавбека «Челси» 32 балла по «гол+пас», у Холанда и Уоткинса столько же

Теги Челси премьер-лига Англия Брайтон Марк Кукурелья Олли Уоткинс Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Коул Палмер забил 22-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.

«Брайтон» принимает «Челси» (0:1, перерыв) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. 

22-летний полузащитник «Челси» открыл счет в этой игре на 34-й минуте с передачи Марка Кукурельи

Таким образом, Палмер забил 22-й гол в нынешнем сезоне АПЛ, также в его активе 10 голевых передач. Он набрал 32 очка по системе «гол+пас» – больше нет ни у кого. 

У Олли Уоткинса (19+13) и Эрлинга Холанда (27+5) тоже по 32 очка по системе «гол+пас». 

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь

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7 комментариев
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По 32 г+п в АПЛ – это сильно. В прошлом году Месси за такую же стату в монолиге дали The Best от ФИФА
+16
-5
+11
Ответ SCHOKKKK
Он ненормальный!🔥🔥
Ахаха https://youtu.be/kGqqTKDMBLY
+2
0
+2
И забил красиво
+1
0
+1
Ответ pit4er
По 32 г+п в АПЛ – это сильно. В прошлом году Месси за такую же стату в монолиге дали The Best от ФИФА
Да 32 совсем не густо там, глоры величайшего ожидали 50+50 в первом же сезоне
+3
-2
+1
Он ненормальный!🔥🔥
+3
-3
0
Ошибка гвардиолы, палмер мог помочь выиграть лч
0
0
0
Ответ pit4er
По 32 г+п в АПЛ – это сильно. В прошлом году Месси за такую же стату в монолиге дали The Best от ФИФА
Мбаппе тоже в монолиге. Но все признают его лучшим
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