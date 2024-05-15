Палмер забил 22-й гол в АПЛ – «Брайтону». У хавбека «Челси» 32 балла по «гол+пас», у Холанда и Уоткинса столько же

Коул Палмер забил 22-й гол в нынешнем сезоне АПЛ.

« » принимает «Челси» (0:1, перерыв) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

22-летний полузащитник « » открыл счет в этой игре на 34-й минуте с передачи .

Таким образом, забил 22-й гол в нынешнем сезоне , также в его активе 10 голевых передач. Он набрал 32 очка по системе «гол+пас» – больше нет ни у кого.

У Олли Уоткинса (19+13) и Эрлинга Холанда (27+5) тоже по 32 очка по системе «гол+пас».

Подробную статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.