«МЮ» близок к приобретению Мбемо. Основные детали сделки согласованы, сумма трансфера может достигнуть 65 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Бриана Мбемо.

По данным ESPN, основные детали сделки уже согласованы.

Сейчас переговоры сосредоточены на дополнительных условиях и структуре выплат.

«Манчестер Юнайтед » готов заплатить 60 миллионов фунтов с дополнительными выплатами, которые приблизят сумму сделки к отметке в 65 миллионов фунтов.

Источники в манкунианском клубе сообщили, что переговоры «идут позитивно». Клуб все больше убеждается в том, что соглашение будет достигнуто.