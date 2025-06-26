  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «МЮ» близок к приобретению Мбемо. Основные детали сделки согласованы, сумма трансфера может достигнуть 65 млн фунтов
0

«МЮ» близок к приобретению Мбемо. Основные детали сделки согласованы, сумма трансфера может достигнуть 65 млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Бриана Мбемо.

По данным ESPN, основные детали сделки уже согласованы.

Сейчас переговоры сосредоточены на дополнительных условиях и структуре выплат.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов фунтов с дополнительными выплатами, которые приблизят сумму сделки к отметке в 65 миллионов фунтов.

Источники в манкунианском клубе сообщили, что переговоры «идут позитивно». Клуб все больше убеждается в том, что соглашение будет достигнуто.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?3168 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoБриан Мбемо
logoМанчестер Юнайтед
logoБрентфорд
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Миранчук не сделал результативных действий в 3-м матче МЛС подряд. У хавбека 2+3 в 19 матчах сезона за «Атланту»
144 минуты назад
Клубный ЧМ. Групповой этап. «Интер» против «Ривер Плейт», «Боруссия» Дортмунд одолела «Ульсан»
627сегодня, 01:00
Соединили эмблему «Атлетико» с другим логотипом – угадаете каким?
сегодня, 00:00Тесты и игры
Пеп о «Сити» на КЧМ: «Если игроки хотят играть в гольф, ходить на пляж, проводить время с семьей – пускай. В свободное время хочется расслабиться, иначе будет тяжело морально»
17вчера, 22:04
Невеш назвал Месси лучшим игроком в истории «Барсы», Роналду – в истории «Реала», Торреса – в «Челси»
51вчера, 21:49
Кто тренирует «Интер»? А «Ботафого»? Соединяем пары в новом тесте
вчера, 21:30Тесты и игры
Лапорта о соперничестве с «Реалом»: «У них есть чувство власти, а у «Барсы» – идентичности. Мы создаем таланты, они выходят на рынок, у них мало кто появляется. Мы больше, чем клуб»
65вчера, 21:14
Быстров о руководстве «Торпедо»: «Если судят людей, то есть за что. Когда говорили о странных матчах, РФС созывал свою комиссию из пенсионного фонда. Она не могла даже прокукарекать»
15вчера, 20:59
Фигу хотел бы видеть в «Реале» Уильямса, на которого претендует «Барса»: «Нико – настоящая находка. Цена кажется разумной, учитывая, сколько платят за игроков сегодня»
21вчера, 20:48
«Зенит» может каждый год новые 100-летия придумывать, пока РПЛ не выиграет. Хватит издеваться над футболом! Сами виноваты, что упустили чемпионство». Канчельскис о петербуржцах
73вчера, 20:35
Ко всем новостям
Последние новости
Эчеверри пропустит 2-3 недели из-за травмы. Хавбек «Ман Сити» получил повреждение голеностопа в матче с «Аль-Айном»
4 минуты назад
МЛС. «Атланта» Миранчука уступил «Коламбус Крю», «Канзас Сити» Шапи обыграл «Шарлотт» благодаря голам на 94-й и 96-й
114 минут назад
«Интер» – «Ривер Плейт» – 1:0. Эспозито забил на 72-й минуте, Мартинес удален. Онлайн-трансляция
720 минут назадLive
Аит-Нури о Холанде: «Он – отличный игрок и много делает для футбола. В свой хороший день «Сити» – лучшая команда в мире»
вчера, 21:54
Де ла Фуэнте о Гарсии из «Барсы»: «В Испании лучшие вратари в мире, попасть в сборную очень сложно. У Жоана будет шанс, если он его заслужит»
3вчера, 21:41
Президент «Бенфики» о Каррерасе и «Реале»: «Они должны сделать предложение, пока его не было. Не время говорить об этом до окончания клубного ЧМ»
5вчера, 21:27
Семшов о Батракове: «Алексею не стоит идти в «Зенит», сейчас он не сильно выиграет как футболист. Он хочет стать символом «Локо» и оттуда переехать в зарубежный клуб, думаю»
12вчера, 21:25
«Руки США запятнаны иранской кровью, без их поддержки Израиль не мог воевать с нами. Трамп действует как слуга фальшивого режима и сионистского лобби». «Персеполис» о конфликте с Израилем
22вчера, 21:11
«Боруссия» выиграла группу F на клубном ЧМ. «Флуминенсе» вышел в плей-офф со 2-го места
2вчера, 21:03
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Ульсан» (1:0) благодаря голу Свенссона с паса Беллингема на 36-й минуте
2вчера, 20:53