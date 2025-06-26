«МЮ» близок к приобретению Мбемо. Основные детали сделки согласованы, сумма трансфера может достигнуть 65 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию Бриана Мбемо.
По данным ESPN, основные детали сделки уже согласованы.
Сейчас переговоры сосредоточены на дополнительных условиях и структуре выплат.
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 60 миллионов фунтов с дополнительными выплатами, которые приблизят сумму сделки к отметке в 65 миллионов фунтов.
Источники в манкунианском клубе сообщили, что переговоры «идут позитивно». Клуб все больше убеждается в том, что соглашение будет достигнуто.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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