Аит-Нури о Холанде: «Он – отличный игрок и много делает для футбола. В свой хороший день «Сити» – лучшая команда в мире»
Раян Аит-Нури высказался об игре с Эрлингом Холандом в одной команде.
24-летний защитник присоединился к «Манчестер Сити» этим летом.
«Это очень хорошо для меня. Мы знаем, что Эрлинг – отличный игрок, он делает много для футбола.
Конечно, хорошо играть с ним, а также с другими футболистами. В свой хороший день это лучшая команда в мире», – сказал Аит-Нури.
Аит-Нури о Гвардиоле: «Лучший тренер, с «Ман Сити» он все время побеждает. С ним я могу стать намного лучше, уверен»
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Independent
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