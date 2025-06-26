Аит-Нури о Холанде: «Он – отличный игрок и много делает для футбола. В свой хороший день «Сити» – лучшая команда в мире»

Раян Аит-Нури высказался об игре с Эрлингом Холандом в одной команде.

24-летний защитник присоединился к «Манчестер Сити » этим летом.

«Это очень хорошо для меня. Мы знаем, что Эрлинг – отличный игрок, он делает много для футбола.

Конечно, хорошо играть с ним, а также с другими футболистами. В свой хороший день это лучшая команда в мире», – сказал Аит-Нури.

Аит-Нури о Гвардиоле: «Лучший тренер, с «Ман Сити» он все время побеждает. С ним я могу стать намного лучше, уверен»