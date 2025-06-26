Президент «Бенфики» о Каррерасе и «Реале»: «Они должны сделать предложение, пока его не было. Не время говорить об этом до окончания клубного ЧМ»
«Бенфика» не будет обсуждать трансфер Альваро Каррераса до конца клубного ЧМ.
Об этом сообщил президент португальского клуба Руй Кошта.
Ранее сообщалось, что в защитнике заинтересован «Реал» – мадридский клуб готов выплатить отступные Каррераса в размере 50 млн евро.
«Они должны сделать нам предложение. Пока его не было. Посмотрим, что будет, если они это сделают.
Сейчас не время, это произойдет только после окончания турнира и нашего в нем участия. До этого времени нет нужды о чем-либо говорить. Каррерас здесь, с нами», – сказал Кошта.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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