Пеп о «Сити» на КЧМ: «Если игроки хотят играть в гольф, ходить на пляж, проводить время с семьей – пускай. В свободное время хочется расслабиться, иначе будет тяжело морально»

Пеп Гвардиола заявил, что позволяет игрокам расслабляться во время клубного ЧМ.

«Я решил, что мы приехали на клубный чемпионат мира соревноваться, хорошо тренироваться, но в свободное время я хочу полностью расслабиться. Если они [футболисты] хотят играть в гольф, то пусть играют в гольф! Если они хотят пойти на пляж, то пусть идут на пляж! Если они хотят побыть у бассейна, провести время с семьями, когда мы можем дать им выходной, то пускай будет выходной! Иначе им будет очень тяжело морально.

Мы находимся в невероятном месте, поэтому проводим различные мероприятия вместе, а иногда и поодиночке, просто чтобы приходить на тренировки, особенно в дни матчей. Мы не хотим тратить силы за 3-4 дня до игры, иначе при такой жаре и влажности будет очень тяжело. Мы закончили сезон и возобновили его, поэтому не растеряли форму.

Все дело в том, чтобы немного расслабиться, повеселиться, потому что у нас впереди 11 месяцев, матчи каждые три-четыре дня, поэтому я решил: «Ребята, делайте все, что хотите», – и вы готовы к матчам и прекрасно себя чувствуете», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».