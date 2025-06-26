Эчеверри пропустит 2-3 недели из-за травмы. Хавбек «Ман Сити» получил повреждение голеностопа в матче с «Аль-Айном»

Клаудио Эчеверри пропустит две-три недели из-за травмы.

Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола .

Аргентинский полузащитник получил повреждение голеностопа в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Айна» (6:0), в котором отметился забитым мячом.

«У него есть некоторые проблемы с голеностопом. Он будет отсутствовать две или три недели, к сожалению. Мне жаль его», – сказал Гвардиола.