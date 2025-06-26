Эчеверри пропустит 2-3 недели из-за травмы. Хавбек «Ман Сити» получил повреждение голеностопа в матче с «Аль-Айном»
Клаудио Эчеверри пропустит две-три недели из-за травмы.
Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.
Аргентинский полузащитник получил повреждение голеностопа в матче клубного чемпионата мира против «Аль-Айна» (6:0), в котором отметился забитым мячом.
«У него есть некоторые проблемы с голеностопом. Он будет отсутствовать две или три недели, к сожалению. Мне жаль его», – сказал Гвардиола.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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