«Барса» оставит Пенью на следующий сезон. Вратарь счастлив в клубе

Теги Барселона Деку Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Иньяки Пенья Футбол

«Барселона» планирует оставить Иньяки Пенью в клубе на следующий сезон.

Каталонский клуб через своего спортивного директора Деку сообщил представителям 25-летнего голкипера, что не планирует отпускать игрока в следующем сезоне.

Сам игрок счастлив в «Барселоне» и не собирается уходить, несмотря на ряд предложений от нескольких клубов высокого уровня.

Вратарь с большой вероятностью останется в «Барсе» на следующий сезон, только если не получит действительно выгодное предложение, от которого будет трудно отказаться.

Пенья провел 10 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, дважды сыграв на ноль. Его статистика – здесь.

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3 комментария
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Самый слабый из запасных вратарей Барсы на моей памяти. Пинто был крутой.
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Когда заменял Штегена, то играл не очень
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Ответ pozevalkin
Самый слабый из запасных вратарей Барсы на моей памяти. Пинто был крутой.
та ну пинто очень слабый,гол бэйла должен был выручать
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