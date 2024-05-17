«Барса» оставит Пенью на следующий сезон. Вратарь счастлив в клубе

«Барселона» планирует оставить Иньяки Пенью в клубе на следующий сезон.

Каталонский клуб через своего спортивного директора сообщил представителям 25-летнего голкипера, что не планирует отпускать игрока в следующем сезоне.

Сам игрок счастлив в «Барселоне» и не собирается уходить, несмотря на ряд предложений от нескольких клубов высокого уровня.

Вратарь с большой вероятностью останется в «Барсе» на следующий сезон, только если не получит действительно выгодное предложение, от которого будет трудно отказаться.

Пенья провел 10 матчей в нынешнем сезоне Ла Лиги, дважды сыграв на ноль. Его статистика – здесь.