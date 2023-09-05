«Атлетик» летом пытался вернуть Лапорта: «Мы почти договорились, но появился «Аль-Наср». Торговаться с саудовцами не стали – знали, что проиграем»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетик Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт деньги Футбол

«Атлетик» пытался подписать Эмерика Лапорта этим летом.

Лапорт, являющийся воспитанником баскского клуба, этим летом перешел из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср» за 30 миллионов евро.

«Атлетик» всегда был заинтересован в его подписании, если это возможно, и он всегда давал нам понять, что когда-нибудь хотел бы снова играть здесь. Мы работали над его трансфером летом.

Мы почти сделали это, но нам не повезло, что появился «Аль-Наср». Мы не могли ввязываться в торги с командой из Саудовской Аравии, потому что знали, что проиграем. Если бы «Аль-Наср» не появился, он был бы с нами», – сказал президент «Атлетика» Джон Уриарте.

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5 комментариев

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Иван Иванов
Ответ Артур Артур
Через пару лет вернется доигрывать, а пока можно подзаработать
А смысл доигрывать в Атлетике, когда можно доигрывать в Аравии, возможно, даже в другом саудовском клубе , но за огромные деньги по сравнению с предложением Атлетика? 🤷🏻‍♂️
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like a boss
Ответ Иван Иванов
А смысл доигрывать в Атлетике, когда можно доигрывать в Аравии, возможно, даже в другом саудовском клубе , но за огромные деньги по сравнению с предложением Атлетика? 🤷🏻‍♂️
Смысл в Nostagia Canaglia, как пел один знаменитый итальянский дуэт. Настаёт момент, когда хочется вернуться в родные края, тоска такая, что "сердце щемит" и никакие коврижки не исправят это чувствл, находясь за тридевять земель.
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Артур Артур
Через пару лет вернется доигрывать, а пока можно подзаработать
0
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Lucky Z
Но появился Аль Наср, который сделал кое что с планами по возвращению Лапорта
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бенедикт
И сами арабы не поднимутся и другим помешают нормально жить и развиваться...
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