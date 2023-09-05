«Атлетик» летом пытался вернуть Лапорта: «Мы почти договорились, но появился «Аль-Наср». Торговаться с саудовцами не стали – знали, что проиграем»

«Атлетик» пытался подписать Эмерика Лапорта этим летом.

, являющийся воспитанником баскского клуба, этим летом перешел из « » в «Аль-Наср» за 30 миллионов евро.

« » всегда был заинтересован в его подписании, если это возможно, и он всегда давал нам понять, что когда-нибудь хотел бы снова играть здесь. Мы работали над его трансфером летом.

Мы почти сделали это, но нам не повезло, что появился «Аль-Наср». Мы не могли ввязываться в торги с командой из Саудовской Аравии, потому что знали, что проиграем. Если бы « » не появился, он был бы с нами», – сказал президент «Атлетика» Джон Уриарте.

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