Начо не хочет оставаться в Ла Лиге и Европе, чтобы не играть против «Реала». МЛС – наиболее вероятный вариант
Начо не хочет играть против «Реала» после ухода и может перейти в клуб из МЛС.
Как пишет Marca, сейчас американский чемпионат выглядит предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Начо.
Защитник еще не договорился с новым клубом, до 30 июня он будет отдавать все силы «Реалу». Решение об уходе из «Мадрида» не связано с деньгами – Начо хочет получить новый опыт, попробовать что-то новое. В последние месяцы он получал предложения из Саудовской Аравии, но ехать туда футболист не хочет.
Начо однозначно не останется в Ла Лиге – он не хочет играть против «Реала». По этой же причине ему не хочется переходить в клуб, который может сыграть с «Мадридом» в еврокубках. Несмотря на это, «Интер» заинтересован в игроке и следит за развитием ситуации.
Начало текущего сезона сложилось для Начо непросто, но он всегда чувствовал, что в «Реале» его поддерживают.
Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что Фернандес не хочет оставаться в Ла Лиге из-за нежелания играть против «Реала». Сейчас он сосредоточен на заключительных играх сезона – он хочет уйти из клуба наилучшим образом. На принятие решение о будущем ему потребуется еще какое-то время.
Несмотря на интерес «Интера», вариант с переходом туда выглядит маловероятным.
Начо находится в системе «Мадрида» с 2001 года. Статистику 34-летнего капитана команды можно изучить здесь.
Человек, который отдал Мадрид более 20 лет жизни..
Начо - Лапорт звучит как хорошая связка, в свое время вообще могли в сборной так играть.
- Hala Madrid !!!
Но будет забавно если сезон сложится удачно в ЛЧ и Ла Лиге
То он станет самым титулованным игроком в истории Реала наравне с Модричем
Но Модрич всегда был ключевым,а Начо игроком подмены,