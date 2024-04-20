Начо не хочет оставаться в Ла Лиге и Европе, чтобы не играть против «Реала». МЛС – наиболее вероятный вариант

Начо не хочет играть против «Реала» после ухода и может перейти в клуб из МЛС.

Как пишет Marca, сейчас американский чемпионат выглядит предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Начо.

Защитник еще не договорился с новым клубом, до 30 июня он будет отдавать все силы «Реалу». Решение об уходе из «Мадрида» не связано с деньгами – Начо хочет получить новый опыт, попробовать что-то новое. В последние месяцы он получал предложения из Саудовской Аравии, но ехать туда футболист не хочет.

Начо однозначно не останется в – он не хочет играть против «Реала». По этой же причине ему не хочется переходить в клуб, который может сыграть с « » в еврокубках. Несмотря на это, «Интер» заинтересован в игроке и следит за развитием ситуации.

Начало текущего сезона сложилось для Начо непросто, но он всегда чувствовал, что в «Реале» его поддерживают.

Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что не хочет оставаться в Ла Лиге из-за нежелания играть против «Реала». Сейчас он сосредоточен на заключительных играх сезона – он хочет уйти из клуба наилучшим образом. На принятие решение о будущем ему потребуется еще какое-то время.

Несмотря на интерес « », вариант с переходом туда выглядит маловероятным.

Начо находится в системе «Мадрида» с 2001 года. Статистику 34-летнего капитана команды можно изучить здесь.