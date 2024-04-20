Начо не хочет оставаться в Ла Лиге и Европе, чтобы не играть против «Реала». МЛС – наиболее вероятный вариант

Теги Интер МЛС Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Начо Фернандес Футбол

Начо не хочет играть против «Реала» после ухода и может перейти в клуб из МЛС.

Как пишет Marca, сейчас американский чемпионат выглядит предпочтительным вариантом продолжения карьеры для Начо.

Защитник еще не договорился с новым клубом, до 30 июня он будет отдавать все силы «Реалу». Решение об уходе из «Мадрида» не связано с деньгами – Начо хочет получить новый опыт, попробовать что-то новое. В последние месяцы он получал предложения из Саудовской Аравии, но ехать туда футболист не хочет.

Начо однозначно не останется в Ла Лиге – он не хочет играть против «Реала». По этой же причине ему не хочется переходить в клуб, который может сыграть с «Мадридом» в еврокубках. Несмотря на это, «Интер» заинтересован в игроке и следит за развитием ситуации.

Начало текущего сезона сложилось для Начо непросто, но он всегда чувствовал, что в «Реале» его поддерживают.

Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что Фернандес не хочет оставаться в Ла Лиге из-за нежелания играть против «Реала». Сейчас он сосредоточен на заключительных играх сезона – он хочет уйти из клуба наилучшим образом. На принятие решение о будущем ему потребуется еще какое-то время.

Несмотря на интерес «Интера», вариант с переходом туда выглядит маловероятным.

Начо находится в системе «Мадрида» с 2001 года. Статистику 34-летнего капитана команды можно изучить здесь.

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23 комментария
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Пущай в рпл переходит 😅 точно никогда с реалом не сыграет
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Наиболее вероятный вариант это Спартак
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как это мило, на самом деле
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Ответ ZA.RMA
как это мило, на самом деле
Уход Бенза заставил его остаться ещё на сезон, хотел с капитанской повязкой выводить Реал на поле. Чувствовал видимо, что будет эпик с Сити.
+6
0
+6
Какой же он все-таки мадридиста 🤍 Заслужил хорошую пенсию
+9
-3
+6
Если Мадрид возьмёт ЛЛ и ЛЧ в этом сезоне,то Начо станет самым титулованым игроком в истории Реала!И уйдёт...красиво... Легенда.
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В штатах самое то. Года три попылит и назад в Мадрид. Такие люди нужны в структуре клуба.
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Ответ Владимир Вологодский
Он не потянет Спартак. Слишком старый уже
В Спартаке даже если Начо отрезать одну ногу - он будет один из лучших. Посмотрите, как он сыграл против Холанда, просто не дал ему продохнуть.
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Говоришь капитан, подразумеваешь Начо..

Человек, который отдал Мадрид более 20 лет жизни..
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Достаточно перейти в Челси или МЮ.
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Настоящий Мадридист!
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Пускай в МЮ идет еще долго с реалом не встретятся
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жаль, что в СА не хочет, Роналду бы помощь в Аль-Наср не помешала, надо побеждать Аль-Хиляль в след сезоне.

Начо - Лапорт звучит как хорошая связка, в свое время вообще могли в сборной так играть.
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Он еще во время продления текущего контракта заявлял что однажды хочет уйти. Так или иначе, он очень преданный Мадриду игрок, надеюсь перед тем как уйдет, он поднимет два кубка на площади в Мадриде.
- Hala Madrid !!!
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В Маями пусть едет, даже Начо будет смотреться топом на фоне других ЦЗ
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В МЮ можно за хорошей пенсией
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В Зенит
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как раз Лео и компании в команду нужен добротный зашитник
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Не в претензию к Начо
Но будет забавно если сезон сложится удачно в ЛЧ и Ла Лиге
То он станет самым титулованным игроком в истории Реала наравне с Модричем
Но Модрич всегда был ключевым,а Начо игроком подмены,
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