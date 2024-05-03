Начо решил перейти в МЛС. Защитник «Реала» не понял, почему его заменили в игре с «Баварией»

Начо Фернандес покинет Европу этим летом.

Marca утверждает, что капитан «Реала» твердо решил продолжить карьеру в . Он отклонил в том числе заведомо более выгодные предложения.

Отмечается, что защитник окончательно утвердился в своем выборе после того, как его заменили в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2). Он «не до конца понял» причины такого шага тренерского штаба.

В текущем сезоне на счету Начо 24 игры в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Начо уходит из «Реала». Он провел в родном клубе 23 года