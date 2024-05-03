Начо решил перейти в МЛС. Защитник «Реала» не понял, почему его заменили в игре с «Баварией»

Теги Бавария МЛС Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес покинет Европу этим летом.

Marca утверждает, что капитан «Реала» твердо решил продолжить карьеру в МЛС. Он отклонил в том числе заведомо более выгодные предложения.

Отмечается, что защитник окончательно утвердился в своем выборе после того, как его заменили в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (2:2). Он «не до конца понял» причины такого шага тренерского штаба.

В текущем сезоне на счету Начо 24 игры в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Начо уходит из «Реала». Он провел в родном клубе 23 года

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11 комментариев
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Как связано его якобы недовольство заменой в матче с Баварией и решение перейти в МЛС, если сама Marca ещё 2 недели назад написала, что Начо сообщил клубу об уходе по окончании контракта?
https://m.sports.ru/football/1116007389-nacho-ujdet-iz-reala-posle-12-sezonov-za-1-yu-komandu-on-debyutiroval-.html
+7
0
+7
Наверное потому что Начо это не Пепе и не Серхио Рамос в центре обороны, вот папа Карло и решил вместо него выпустить Камавингу в полузащиту а Тчуамени опустить в оборону, чтобы Бавария дальше не пошла в разнос. И как видим Анчелотти оказался абсолютно прав.
+7
-1
+6
А в чем связь того, что он уедет в млс и замены в матче с баварией? Он же и так не собирался играть в Европе
+1
0
+1
Крайне маловероятно, чтоб он из-за какой-то замены решил такое
+1
-1
0
Удачи Начо в МЛС. Пришло время попробовать новое ему
0
0
0
Ответ Мадридито
Дерьмом ты не был,но до вершин ты не добрался.
Как тоттенхэм
+2
-2
0
Ответ Мадридито
Дерьмом ты не был,но до вершин ты не добрался.
а какие ещё могут быть вершины?) футбол командная играя. Выиграл всё с Реалом,капитаном стал.
0
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