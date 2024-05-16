Черданцев о Станковиче: «Бомбическое назначение – прямо в яблочко. Такого титулованного футболиста в качестве тренера в России не было»

Теги Спартак Деян Станкович премьер-лига Россия Микаэль Лаудруп Георгий Черданцев Ференцварош Матч ТВ Футбол

Георгий Черданцев высказался о назначении Деяна Станковича тренером «Спартака».

Сегодня московский клуб объявил о заключении контракта с Деяном Станковичем. Соглашение с новым главным тренером рассчитано на два года.

«Очень интересное назначение. Полностью соответствует тому, о чем я говорил, когда меня спрашивали, кто должен возглавить «Спартак». Я отвечал, что не знаю фамилии, но это должен быть взрослый, опытный человек с большим опытом выступлений на самом высоком уровне как футболист, ну, и в идеале с хорошим тренерским опытом.

Станкович – это прямо в яблочко. По всем критериям. Я прокомментировал не знаю сколько, но не один десяток матчей с его участием за «Интер» и «Лацио». Прекрасный был футболист! Просто топ. 17 титулов не где-нибудь, а в Италии! Выиграл Лигу чемпионов. Капитан сборной Сербии.

Это прямо бомбическое назначение. Трехкратный чемпион Сербии как тренер, досрочный с большим запасом чемпион Венгрии. Для 45 лет это очень круто. Да, у него не получилось в «Сампдории», но я бы не заносил это в минус в его карьере. Там была сложная ситуация, и взял он команду по ходу сезона после провального начала.

Если я не ошибаюсь, такого титулованного футболиста в качестве тренера в России не было. Даже Лаудруп меньше выиграл. Конечно, все это не гарантирует, что у Станковича получится, но это назначение – настоящая сенсация», – написал комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев.

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70 комментариев
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Зико, Гуллит и Манчини: ну да, ну да, пошли мы нафиг
+104
-2
+102
Гуллит?
+66
-4
+62
Олег Блохин
Тренировал ФК "Москва"
18 титулов не где-нибудь, а в СССР !
+ Золотой Мяч
+52
-2
+50
Ну да, Лаудруп никто
+42
-1
+41
Ответ old_gringo
Зико, Гуллит и Манчини: ну да, ну да, пошли мы нафиг
Футбольной комментатор не обязан разбираться в футболе. Это все навязанные стереотипы!
+39
0
+39
Ответ Denverec
Гуллит?
«Пошел я н***р вместе с Лаудрупом»
+35
0
+35
Лаудруп, Гуллит, Зико… Аленичев, на чьем багаже Спартак по-прежнему едет)
+31
0
+31
Можно увольнять, сглазил уже 😒
+32
-3
+29
Какое значение имеют его титулы в качестве игрока? У Аленичева тоже их было не мало. И ЛЧ с КУ выигрывал. Ну и что дальше?

А Станковичу терпения, удачи и успехов, конечно.
+12
-2
+10
Микаэль Лаудруп, в том же Спартаке
+8
0
+8
а Гуулит ?
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Парни, спартаковцы, крепитесь. Все мы знаем о предсказаниях Жоры «Пифия» Черданцев.
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все, хана, ищите следующего, этого жорже ипотекки уже проклял
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Манчини
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Какая разница какие у него достижения, если все равно уволят через полгода-год
+6
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Фу! Чердак! У меня, кажется, аж из монитора что-то потекло.
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Ответ Алексей Горланов
Футбольной комментатор не обязан разбираться в футболе. Это все навязанные стереотипы!
Черданцев - не футбольный комментатор, а мелкий закомплексованный карьерист-крикун
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
«Пошел я н***р вместе с Лаудрупом»
Негр?!
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Ответ Omega-2
Фиксируем начало так нелюбимого Чернявским спартаковского цикла. Ха-ха-ха!
С почином!
+4
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Представляю, что сказал бы Чердак, если бы главным тренером в Спартак назначили Генича...
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Его титулы в качестве игрока (командные - он не один там играл!) какое отношение имеют к его работе в качестве главного тренера?! И что они гарантируют? Выигрывал чемпионаты с Црвеной Звездой и Ференцварошем - так себе показатель! Эти клубы там у них каждый год чемпионы, с большим отрывом и с разными тренерами! И что в сухом остатке?! Полная неизвестность. )))
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Ответ SMART789
Манчини
В Зените не считается ;)
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А как же Рууд Гуллит в «Тереке». Напомнить, как у него получилось потренировать ?)
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Жаль Спартак. Если чердак сказал в яблочко, то будет в точности до наоборот
+3
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уволят в середине осени. приятного просмотра
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А казалось бы в тренере главное не титулы игроцкие..
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а Гуллит как же?
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от Черданцева до Мостового...
прекрасный выбор... который смог удовлетворить даже самого взыскательного сектанта
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Ответ Доктор Верховцев
Не знаю. Надо образец жидкости в поликлинику сдать, на опыты. Да и Жору заодно.
Да чего там сдавать, лучше его сразу на органы разобрать - хоть какая-то польза от него будет!
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подхалим очередной. слили тренера из страны НАТО.
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