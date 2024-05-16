Клиши о Мудрике: «Не удивлюсь, если он станет лучшим вингером АПЛ в следующем сезоне. У него есть все качества, которые хочется видеть у такого игрока»

Гаэль Клиши считает, что Михаил Мудрик еще может показать свою силу.

«Я не удивлюсь, если проявит себя в следующем сезоне и станет лучшим вингером в Премьер-лиге, потому что у него есть все качества, которые хочется видеть у вингера.

Почему он не проявляет себя сейчас? Его клуб выступает не лучшим образом, может, игрок не в лучшем состоянии, и это, возможно, изменится в следующем сезоне.

Может, и будет чувствовать себя лучше в следующем сезоне, кто знает. И мы не знаем, через что проходят эти люди, следует об этом помнить», – сказал Ladbrokes Fanzone бывший защитник « ».