Клиши о Мудрике: «Не удивлюсь, если он станет лучшим вингером АПЛ в следующем сезоне. У него есть все качества, которые хочется видеть у такого игрока»

Теги Челси Гаэль Клиши премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Михаил Мудрик Футбол

Гаэль Клиши считает, что Михаил Мудрик еще может показать свою силу.

«Я не удивлюсь, если Мудрик проявит себя в следующем сезоне и станет лучшим вингером в Премьер-лиге, потому что у него есть все качества, которые хочется видеть у вингера.

Почему он не проявляет себя сейчас? Его клуб выступает не лучшим образом, может, игрок не в лучшем состоянии, и это, возможно, изменится в следующем сезоне.

Может, и Зинченко будет чувствовать себя лучше в следующем сезоне, кто знает. И мы не знаем, через что проходят эти люди, следует об этом помнить», – сказал Ladbrokes Fanzone бывший защитник «Арсенала».

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23 комментария
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А я очень удивлюсь
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-3
+14
как будто украинскому изданию вьюшку давал
+10
-5
+5
Ответ Benjamin
Странно требовать от Мудрика постоянных феерий в Челси, который в последние сезоны хромой на обе ноги. Этот сезон и по стате, и по игре он выдал достойный
Смешно шутишь
+7
-2
+5
Да хватит уже пытаться оправдать его покупку за овер ценик
+5
-2
+3
Ответ A G
А я очень удивлюсь
Как и все мы ))
+4
-2
+2
Ответ За Валенсию с 1999
Мудрик - переоцененый бездарь, следует это принять. Ему даже до уровня Ярмоленко как раком до Китая
Он не бездарь, но он переоценен !
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Клиши: «Иногда мы забываем о происходящем у них дома.
Вот и я сейчас забыл»
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Михайло!
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Уровень АПЛ, конечно, падает, но не на столько же он к следующему сезону упадёт.
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Ответ A G
А я очень удивлюсь
А Антони вообще расстроится - в этом сезоне он был претендент !
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Мудрик - переоцененый бездарь, следует это принять. Ему даже до уровня Ярмоленко как раком до Китая
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Ответ Black Phoenix
Стать лучшим вингером в АПЛ в одном из худших клубов по игре и результату в лиге. Топовая логика, ничего не скажешь. Вы сначала Мудрику команду достойную дайте, а потом ожидания завышайте. Нет, чуда не произойдет, конечно, но рассуждения наивные донельзя.
6 место, полуфинал и финал во внутренних кубках, ты о чем???
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Ответ Black Phoenix
Стать лучшим вингером в АПЛ в одном из худших клубов по игре и результату в лиге. Топовая логика, ничего не скажешь. Вы сначала Мудрику команду достойную дайте, а потом ожидания завышайте. Нет, чуда не произойдет, конечно, но рассуждения наивные донельзя.
Палмер же стал
+1
-1
0
Ответ Chistian Jadson
6 место, полуфинал и финал во внутренних кубках, ты о чем???
Шестое место для Челси в 21-ом веке - это достойно, по-твоему, серьёзно? Лондонцы даже в ЛЧ не попали!
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Ответ Black Phoenix
Шестое место для Челси в 21-ом веке - это достойно, по-твоему, серьёзно? Лондонцы даже в ЛЧ не попали!
Это уже не тот Челси, парень. Забудь про прежний Челси
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Ответ Chistian Jadson
Это уже не тот Челси, парень. Забудь про прежний Челси
Вот поэтому результаты нынешнего Челси и ужасны.
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Ответ Chistian Jadson
Палмер же стал
Палмер не вингер кажется, он более разносторонний
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Ответ Black Phoenix
Стать лучшим вингером в АПЛ в одном из худших клубов по игре и результату в лиге. Топовая логика, ничего не скажешь. Вы сначала Мудрику команду достойную дайте, а потом ожидания завышайте. Нет, чуда не произойдет, конечно, но рассуждения наивные донельзя.
Почему-то Палмеру ничего не помешало стать одним из лучших игроков АПЛ даже в таком клубе.
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Ответ Chistian Jadson
Палмер же стал
Он и был,только вот он пришёл из Ман Сити,а Мишка из Шахтёра
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