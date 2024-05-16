Клиши о Мудрике и Зинченко: «Иногда мы забываем о происходящем у них дома. Если мой сын порежет палец, я буду чувствовать себя неважно весь день. Не могу представить, каково им»

Гаэль Клиши высказался о форме Михаила Мудрика после трансфера в «Челси».

«В прошлом году собирался перейти в «Арсенал» за большие деньги, и все думали, что он придет и полностью изменит команду, учитывая его скорость, работу с мячом и все в таком духе.

А потом вы смотрите на то, как он провел год с лишним в « », и кто-то может подумать: «Слава богу, что мы его не купили».

Значит ли это, что игрок не справляется? Может быть, он проявит себя в следующем сезоне.

Мы должны думать о других вещах, происходящих за пределами поля. Например, о том, что происходит у него дома, в том месте, где сейчас все очень непросто. Иногда мы забываем о таких вещах и просто сосредотачиваемся на том, что парень делает на поле.

Если мой сын, например, порежет палец в школе, я буду чувствовать себя неважно весь день. Поэтому я не могу представить, с чем приходится сталкиваться этим ребятам.

В «Арсенале» похожая ситуация с . Он очень важен для «Арсенала» с тех пор, как подписал контракт с клубом. И вдруг люди говорят, что, возможно, ему пора уходить, потому что он больше не дает нам того, что мы хотим.

Футбол – это машина, которая производит такой эффект; мы забываем, что за пределами этой игры есть жизнь», – сказал Ladbrokes Fanzone бывший защитник « ».