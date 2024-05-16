Клиши о Мудрике и Зинченко: «Иногда мы забываем о происходящем у них дома. Если мой сын порежет палец, я буду чувствовать себя неважно весь день. Не могу представить, каково им»

Теги Челси Гаэль Клиши Сборная Украины по футболу премьер-лига Англия Арсенал Александр Зинченко Политика Михаил Мудрик Футбол

Гаэль Клиши высказался о форме Михаила Мудрика после трансфера в «Челси».

«В прошлом году Михаил Мудрик собирался перейти в «Арсенал» за большие деньги, и все думали, что он придет и полностью изменит команду, учитывая его скорость, работу с мячом и все в таком духе.

А потом вы смотрите на то, как он провел год с лишним в «Челси», и кто-то может подумать: «Слава богу, что мы его не купили».

Значит ли это, что игрок не справляется? Может быть, он проявит себя в следующем сезоне.

Мы должны думать о других вещах, происходящих за пределами поля. Например, о том, что происходит у него дома, в том месте, где сейчас все очень непросто. Иногда мы забываем о таких вещах и просто сосредотачиваемся на том, что парень делает на поле.

Если мой сын, например, порежет палец в школе, я буду чувствовать себя неважно весь день. Поэтому я не могу представить, с чем приходится сталкиваться этим ребятам.

В «Арсенале» похожая ситуация с Александром Зинченко. Он очень важен для «Арсенала» с тех пор, как подписал контракт с клубом. И вдруг люди говорят, что, возможно, ему пора уходить, потому что он больше не дает нам того, что мы хотим.

Футбол – это машина, которая производит такой эффект; мы забываем, что за пределами этой игры есть жизнь», – сказал Ladbrokes Fanzone бывший защитник «Арсенала».

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73 комментария
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Чем дальше от Родины тем больше патриот))
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+29
Бедные, живут в Лондоне, получают миллионы, все родные люди также с ними рядом. Врагу такое не пожелаешь)
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ооооо, украинцы то всё сами решают, видим видим. Да и европейцы тоже, показали пальцем где враг, ну всё решено.
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+21
Клиши конечно наивный, им то вообще норм, даже через Тису плыть не пришлось.
+27
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+9
Ответ PIT-BUL
Чем дальше от Родины тем больше патриот))
шевченко яркий пример тому
+18
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+9
Ответ Emma Nevskaia
вы думаете у них родных или друзей нет на родине ?
Я думаю, что своих родных и друзей они без проблем могли перевести в Англию. А тех кого не смогли, значит они не родные и не друзья
+10
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+8
Им прекрасно, они ролевые модели украинской мечты - сидеть на шее в Европе, и требовать, требовать
+34
-27
+7
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Как ты пристально за русскими следишь
+11
-6
+5
Продажа Клиши за 28млн - удача для Арсенала. Сейчас бы еще Зинченко кому-нибудь впарить миллионов за 30-35...
+6
-2
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Русские сами решают свою судьбу. Судьбу вашей Европы решает Политбюро США, спуская указания Брюсселю. А те уже Европейским губерниям. Россия независимая страна. После тысяч санкций живём, хлеб с маслом жуем. И хохотаемся над Европой с их движами ЛГБТ, БЛМ или Евровидением. 😁
+9
-5
+4
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Вот именно, конфликт у России и Украины, а какое дело Европе и тем более США, которые вбухивают тонны денег , что бы вооружить Украину? И, вообще, надо было Минские соглашения выполнять, и ничего бы небыло. И Донбасс остался бы в составе Украины.
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К сожалению, самое страшное для их страны ещё впереди, а всё могло бы пойти по-другому согласись Нарик на сверхвыгодный для Украины стамбульский договор
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Ответ ZarvuR2020
Клиши конечно наивный, им то вообще норм, даже через Тису плыть не пришлось.
Вот давайте попробуем себе представить, что наш Миранчук родом не с Кубани , а из Белгорода .
И что ему бы было все равно ?
Тогда получается, что у Довбика нет эмпатии совсем и украинцы другие люди ?
+8
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Ответ QWertY
Бедные, живут в Лондоне, получают миллионы, все родные люди также с ними рядом. Врагу такое не пожелаешь)
вы думаете у них родных или друзей нет на родине ?
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+3
Ответ Rio de Janeiro
К сожалению, самое страшное для их страны ещё впереди, а всё могло бы пойти по-другому согласись Нарик на сверхвыгодный для Украины стамбульский договор
Увы, «не соглашался» не он, а вышестоящие ребята из Лондона/Вашингтона. Особенно из первого, именно оттуда пришёл сигнал на срыв. Ну, и понеслась бойня на три года🤷‍♂️
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Им-то как раз по кайфу. Самые ярые "патриоты" не в окопах.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
А не Украина ли показала что она враг России связавшись за сникерсы с врагом России США?
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Смешно,что Украинцы на этом сайте боятся признаться что они Украинцы))и я зыка своего стесняются.)))
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Ответ PIT-BUL
Чем дальше от Родины тем больше патриот))
*гнусаво-хриплым голосом:
«Патриот? Дай, а лучше два!»🤓
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Ответ Emma Nevskaia
вы думаете у них родных или друзей нет на родине ?
Если кто-то не остался из принципа, то давно уже всех вывезли. И уж точно никого нет вблизи ЛБС.
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какой Клиши чуствительный парень! ребёнок пальчик порезал а он весь день переживал, расстроен был. видимо через сутки пофиг стало... а то с подорожником неделю бегал бы.
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Ответ заблокированному пользователю
Давай ответь на мой вопрос, почему тогда сама Россия сотрудничает с США? Неудобно да
Отвечаю на твой вопрос,и после жду ответа,гражданин какой ты страны и в какой стране постоянно проживаешь.Россия сотрудничает с США по той же причине,по которой и США с ней сотрудничает.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Ну Россия так то больше США.
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Так отправьте их туда, домой. А то, с чем они сталкиваются каждый день? С собакой баскервилей?
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-3
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Ответ заблокированному пользователю
США один из самых больших торговых партнёров России на тот момент, когда Россия начнет бомбить саму себя?
Знаем мы этих мерзких партеров еще со времен СССР
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«…правда, потом мы вспоминаем Довбика», добавил Гаэль
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Ответ Властимил
Им прекрасно, они ролевые модели украинской мечты - сидеть на шее в Европе, и требовать, требовать
Комментарий удален модератором
Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Себя пожалейте . У нас прекрасная страна, прекрасные традиции, она необъятна и прекрасна. А вашей Европе трындец приходит. Уверен, ЕС развалится. Не зря Британия слиняла из ЕС. Куклы с кукловодом США.
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Ответ Николай Бойко
Комментарий удален модератором
Так это общее место !
Бабушки с Брайтон бич самые последовательные поклонники СССР и Леонида Ильича уже больше полувека ! ))
А ещё невзирая на национальную принадлежность ненавидят от души израильскую военщину )
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Ответ Spartakus1984
Смешно,что Украинцы на этом сайте боятся признаться что они Украинцы))и я зыка своего стесняются.)))
Они не стесняются, они его просто не знают:)
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