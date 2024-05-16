Клиши о Мудрике и Зинченко: «Иногда мы забываем о происходящем у них дома. Если мой сын порежет палец, я буду чувствовать себя неважно весь день. Не могу представить, каково им»
Гаэль Клиши высказался о форме Михаила Мудрика после трансфера в «Челси».
«В прошлом году Михаил Мудрик собирался перейти в «Арсенал» за большие деньги, и все думали, что он придет и полностью изменит команду, учитывая его скорость, работу с мячом и все в таком духе.
А потом вы смотрите на то, как он провел год с лишним в «Челси», и кто-то может подумать: «Слава богу, что мы его не купили».
Значит ли это, что игрок не справляется? Может быть, он проявит себя в следующем сезоне.
Мы должны думать о других вещах, происходящих за пределами поля. Например, о том, что происходит у него дома, в том месте, где сейчас все очень непросто. Иногда мы забываем о таких вещах и просто сосредотачиваемся на том, что парень делает на поле.
Если мой сын, например, порежет палец в школе, я буду чувствовать себя неважно весь день. Поэтому я не могу представить, с чем приходится сталкиваться этим ребятам.
В «Арсенале» похожая ситуация с Александром Зинченко. Он очень важен для «Арсенала» с тех пор, как подписал контракт с клубом. И вдруг люди говорят, что, возможно, ему пора уходить, потому что он больше не дает нам того, что мы хотим.
Футбол – это машина, которая производит такой эффект; мы забываем, что за пределами этой игры есть жизнь», – сказал Ladbrokes Fanzone бывший защитник «Арсенала».
И что ему бы было все равно ?
Тогда получается, что у Довбика нет эмпатии совсем и украинцы другие люди ?
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