Джейми Реднапп: «Если сравнить карьеры Мудрика и Троссарда, то Леандро за 27 млн фунтов стал прекрасным приобретением для «Арсенала». Он забивает важные голы»

Джейми Реднапп критически отозвался о Михаиле Мудрике.

«Если мне не изменяет память, « » пытался подписать Мудрика. Сделать это не удалось, он выбрал « », за него заплатили огромные деньги. А Троссард был, вероятно, запасным вариантом.

Но если посмотреть на их карьеры до сегодняшнего дня – и я не хочу сказать, что у нет шансов провести хорошую карьеру в «Челси», – то стал прекрасным приобретением. Он забивает жизненно важные голы, он позволяет играть широко, он комфортно себя чувствует при работе с мячом.

Когда ты хочешь усилить состав, нужно удостовериться, что подписываешь подходящего футболиста, и он точно из этой категории. 27 млн фунтов – это прекрасная сумма за потрясающего футболиста, техничного и способного забить», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.