Джейми Реднапп: «Если сравнить карьеры Мудрика и Троссарда, то Леандро за 27 млн фунтов стал прекрасным приобретением для «Арсенала». Он забивает важные голы»
Джейми Реднапп критически отозвался о Михаиле Мудрике.
«Если мне не изменяет память, «Арсенал» пытался подписать Мудрика. Сделать это не удалось, он выбрал «Челси», за него заплатили огромные деньги. А Троссард был, вероятно, запасным вариантом.
Но если посмотреть на их карьеры до сегодняшнего дня – и я не хочу сказать, что у Мудрика нет шансов провести хорошую карьеру в «Челси», – то Леандро стал прекрасным приобретением. Он забивает жизненно важные голы, он позволяет играть широко, он комфортно себя чувствует при работе с мячом.
Когда ты хочешь усилить состав, нужно удостовериться, что подписываешь подходящего футболиста, и он точно из этой категории. 27 млн фунтов – это прекрасная сумма за потрясающего футболиста, техничного и способного забить», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.