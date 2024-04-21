Джейми Реднапп: «Если сравнить карьеры Мудрика и Троссарда, то Леандро за 27 млн фунтов стал прекрасным приобретением для «Арсенала». Он забивает важные голы»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Джейми Реднапп Леандро Троссард Михаил Мудрик Футбол

Джейми Реднапп критически отозвался о Михаиле Мудрике.

«Если мне не изменяет память, «Арсенал» пытался подписать Мудрика. Сделать это не удалось, он выбрал «Челси», за него заплатили огромные деньги. А Троссард был, вероятно, запасным вариантом.

Но если посмотреть на их карьеры до сегодняшнего дня – и я не хочу сказать, что у Мудрика нет шансов провести хорошую карьеру в «Челси», – то Леандро стал прекрасным приобретением. Он забивает жизненно важные голы, он позволяет играть широко, он комфортно себя чувствует при работе с мячом.

Когда ты хочешь усилить состав, нужно удостовериться, что подписываешь подходящего футболиста, и он точно из этой категории. 27 млн фунтов – это прекрасная сумма за потрясающего футболиста, техничного и способного забить», – сказал бывший полузащитник сборной Англии в эфире Sky Sports.

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9 комментариев
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Троссар забивал несколько важных мячей выходя со скамейки, он ещё гораздо дешевле обошёлся.
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О Кайседо можно сказать то же самое
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Мудрика пока хвалить не за что особо, это я как фанат Челси говорю, у него буквально пара удачных матчей и они явно не тянут на ту сумму, которую за него заплатили, но и карьера у него только начинается, а Троссард в самом соку. Рано делать выводы.
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Троссард, он топ реально за копейки достался
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Ответ Mortimer1
Так сколько времени ему нужно чтобы адаптироваться и раскрыться? Год? Два? Вечность?) Уже не первый день к команде, когда результаты будут?)
Модрич в первом сезоне считался провальным трансфером
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Ответ Mortimer1
Так сколько времени ему нужно чтобы адаптироваться и раскрыться? Год? Два? Вечность?) Уже не первый день к команде, когда результаты будут?)
Ему нужен другой тренер, либо команда. И выходить не на десять минут в матче.
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