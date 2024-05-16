Нагельсманн о целях на Евро: «Германия может взять титул. У нас очень хороший состав»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу сборная Шотландии по футболу Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн ответил, какую цель он ставит перед сборной на Евро-2024.

«Когда мы принимаем участие в турнире, мы должны хотеть его выиграть.

Я считаю, что у нас очень хороший состав, иначе я бы его не собрал. Мы очень хорошо сыграли против Франции.

Конечно, в итоге сложно предсказать, как команда справится с ситуацией и проведет стартовую игру Евро. Шотландия – очень хорошая команда, уже не та, что десять лет назад. Этот матч очень важен, чтобы хорошо начать турнир и привлечь болельщиков.

У меня есть представление и вера в то, что мы можем выиграть этот титул», – заявил главный тренер сборной Германии.

Германия сыграет в группе А с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.

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9 комментариев
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из группы должны выйти ,а там как повезёт
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Евро, скорее всего, возьмут или французы, или англичане. Состав у них лучший по исполнителям.
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Просто, у других чуть получше
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