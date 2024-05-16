Юлиан Нагельсманн: «Не нравится говорить о победах, когда игра была чертовски скучной. Если вдохновим фанатов, назову Евро успешным, даже если Германия не выиграет»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от выступления Германии на Евро-2024.

«Как тренер, я хочу, чтобы игра моей команды была зрелищной. Прежде всего я хочу побеждать, но мне также хочется, чтобы игра была интересной. Как тренеру, мне ужасно не нравится говорить о победах, когда игра была чертовски скучной.

Мы постараемся завоевать титул, я вам это обещаю, но мы также можем вылететь в плей-офф, и тогда я бы все равно высоко оценил этот чемпионат. Если мы вдохновим болельщиков и все, включая меня, будут отождествлять себя с командой, тогда, возможно, турнир можно будет считать успешным, даже если мы не выиграем его», – сказал главный тренер сборной Германии.

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2 комментария
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Молодец, заранее соломку стелет.)
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