Нагельсманн о невызове Хуммельса и Горетцки на Евро-2024: «Хочется включить в заявку всех, но тренер должен принимать решения в интересах команды. Враждебности с обеих сторон не было»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Матс Хуммельс Леон Горетцка Юлиан Нагельсманн Евро-2024 Футбол

Юлиан Нагельсманн объяснил невызов Матса Хуммельса и Леона Горетцки на Евро-2024.

«Я подолгу говорил с ними обоими. Они очень разочарованы, их можно понять. Раньше, когда я тренировал клубы, мне было трудно вести подобные разговоры. Это неприятно, мне не нравилось это делать. Вам хочется включить в состав всех.

В конце концов, как главный тренер, я должен принимать решения в интересах команды. Они сделали все, чтобы попасть [на Евро]. Я попытался объяснить, почему их не включили в состав. Понятно, что они расстроены. Разговор прошел неплохо, но, конечно, в жизни бывают и более приятные беседы.

Такие разговоры всегда эмоциональны. Люди реагируют по-разному. Кто-то ничего не говорит по телефону, другие хотят получить точное объяснение. Мне больно объявлять такие решения, они ранят. Нормально, что возникают эмоции, но ни одна из сторон не была настроена враждебно», – сказал главный тренер сборной Германии.

Нойер, Киммих, Рюдигер, Кроос, Мюллер, Виртц, Хавертц и Павлович – в составе Германии на Евро-2024

18 комментариев
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Не вызов Хуммельса конечно удивил больше всего, учитывая вполне приличный сезон, который он провел, и то что не сказать что позиция центрального защитника в сборной очень уж сильна
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
когда выиграют Евро, заходи
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Ответ alex.18.11
Не вызов Хуммельса конечно удивил больше всего, учитывая вполне приличный сезон, который он провел, и то что не сказать что позиция центрального защитника в сборной очень уж сильна
Вызвать, чтобы он на скамейке просидел? Вы судите по двум играм в ЛЧ, а там есть ребята, которые весь год провели на высоком уровне
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Ответ <Inter>
Вызвать, чтобы он на скамейке просидел? Вы судите по двум играм в ЛЧ, а там есть ребята, которые весь год провели на высоком уровне
Это может ты судишь по двум играм ЛЧ.
Матс провел на шикарном уровне бОльшую часть сезона.
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Комментарий удален модератором
Хуммельса как можно было не взять?
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Глупо было не дождаться хотя бы финала ЛЧ. С другой стороны в чемпионате Хуммельс не блистал, гол ПСЖ- круто, играл неплохо, оба матчи, но там выжигал Эмре Джан, больше он бенефициар сухих матчей.
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Мне тоже жаль, Хуммельс точно проводит выдающийся сезон, считаю. Но, решает тренер, его ответственность, победит - будут восхвалять, провалится - припомнят всё.
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Хуммельс косячил в большинстве матчей в БЛ. За пару хороших матчей в ЛЧ в сборную не берут
Пара Та/Рюдигер однозначно основная.
Горетцке там вообще делать нечего. Айндрих смотрится на порядок сильнее, а заменить Кросса просто не реально.
Удачи Нагелю и сборной на Евро!
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в интересах команды, видимо, 4 вратаря в заявке
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Мне действительно интересно, как выглядел разговор, в котором Нагельсманн объяснял финалисту ЛЧ, что он слабее Коха, Антона и Миттельштедта. Все они не молодые таланты, если что)

И очень странно, что про Брандта ни слова. Я понимаю, есть Мусиала и Виртц, но тот же Мусиала еще слева играет, неужели Фюрих того стоил?
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Ответ Glukinho
когда выиграют Евро, заходи
не выиграет.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
факт...
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Ответ BVB82
Это может ты судишь по двум играм ЛЧ. Матс провел на шикарном уровне бОльшую часть сезона.
Он всё равно был хуже Та и Рюдигера. Не говоря уже о том, что Хуммельс давно потерял в скорости. Очевидно, что выбор был сделан в сторону защитников, которые максимально комфортно себя чувствует при игре с высокой линией обороны
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Ответ ZAPA
Глупо было не дождаться хотя бы финала ЛЧ. С другой стороны в чемпионате Хуммельс не блистал, гол ПСЖ- круто, играл неплохо, оба матчи, но там выжигал Эмре Джан, больше он бенефициар сухих матчей.
Эмре Джан выжигал?!!!

Мама дорогая.... как можно футбол смотреть то было

Джан в каждом матче был одним из лучших, а Матс в обоих играх признавался лучшим игроком и дело далеко не только в забитом мяче.
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Ответ Cearvm
Мне действительно интересно, как выглядел разговор, в котором Нагельсманн объяснял финалисту ЛЧ, что он слабее Коха, Антона и Миттельштедта. Все они не молодые таланты, если что) И очень странно, что про Брандта ни слова. Я понимаю, есть Мусиала и Виртц, но тот же Мусиала еще слева играет, неужели Фюрих того стоил?
а то, что последний их них фланговый никак не смущает тебя? И почему тренер должен игнорировать потрясающий сезон от игроков Штутгарта?
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