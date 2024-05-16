Нагельсманн о невызове Хуммельса и Горетцки на Евро-2024: «Хочется включить в заявку всех, но тренер должен принимать решения в интересах команды. Враждебности с обеих сторон не было»

Юлиан Нагельсманн объяснил невызов Матса Хуммельса и Леона Горетцки на Евро-2024.

«Я подолгу говорил с ними обоими. Они очень разочарованы, их можно понять. Раньше, когда я тренировал клубы, мне было трудно вести подобные разговоры. Это неприятно, мне не нравилось это делать. Вам хочется включить в состав всех.

В конце концов, как главный тренер, я должен принимать решения в интересах команды. Они сделали все, чтобы попасть [на Евро]. Я попытался объяснить, почему их не включили в состав. Понятно, что они расстроены. Разговор прошел неплохо, но, конечно, в жизни бывают и более приятные беседы.

Такие разговоры всегда эмоциональны. Люди реагируют по-разному. Кто-то ничего не говорит по телефону, другие хотят получить точное объяснение. Мне больно объявлять такие решения, они ранят. Нормально, что возникают эмоции, но ни одна из сторон не была настроена враждебно», – сказал главный тренер сборной Германии.

Нойер, Киммих, Рюдигер, Кроос, Мюллер, Виртц, Хавертц и Павлович – в составе Германии на Евро-2024