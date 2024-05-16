Нагельсманн о невызове Хуммельса и Горетцки на Евро-2024: «Хочется включить в заявку всех, но тренер должен принимать решения в интересах команды. Враждебности с обеих сторон не было»
Юлиан Нагельсманн объяснил невызов Матса Хуммельса и Леона Горетцки на Евро-2024.
«Я подолгу говорил с ними обоими. Они очень разочарованы, их можно понять. Раньше, когда я тренировал клубы, мне было трудно вести подобные разговоры. Это неприятно, мне не нравилось это делать. Вам хочется включить в состав всех.
В конце концов, как главный тренер, я должен принимать решения в интересах команды. Они сделали все, чтобы попасть [на Евро]. Я попытался объяснить, почему их не включили в состав. Понятно, что они расстроены. Разговор прошел неплохо, но, конечно, в жизни бывают и более приятные беседы.
Такие разговоры всегда эмоциональны. Люди реагируют по-разному. Кто-то ничего не говорит по телефону, другие хотят получить точное объяснение. Мне больно объявлять такие решения, они ранят. Нормально, что возникают эмоции, но ни одна из сторон не была настроена враждебно», – сказал главный тренер сборной Германии.
Нойер, Киммих, Рюдигер, Кроос, Мюллер, Виртц, Хавертц и Павлович – в составе Германии на Евро-2024
Матс провел на шикарном уровне бОльшую часть сезона.
Пара Та/Рюдигер однозначно основная.
Горетцке там вообще делать нечего. Айндрих смотрится на порядок сильнее, а заменить Кросса просто не реально.
Удачи Нагелю и сборной на Евро!
И очень странно, что про Брандта ни слова. Я понимаю, есть Мусиала и Виртц, но тот же Мусиала еще слева играет, неужели Фюрих того стоил?
Мама дорогая.... как можно футбол смотреть то было
Джан в каждом матче был одним из лучших, а Матс в обоих играх признавался лучшим игроком и дело далеко не только в забитом мяче.