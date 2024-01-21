«Реал» следит за правым защитником «Жироны» Коуто, арендованным у «Ман Сити». Йоро, Силва из «Бенфики» и Инасиу – тоже в списке

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«Реалу» интересен правый защитник «Жироны» Ян Коуто, арендованный у «Ман Сити».

По данным Marca, сейчас «Мадрид» отдает приоритет игрокам, которые играют в центре и на левом фланге обороны, но следит и за другими яркими футболистами. Выступления Коуто за «Жирону» привлекли внимание «Реала». В «Мадриде» считают, что он может закрыть позицию на десятилетие, и полагают, что он уже доказал свой высокий уровень.

Пока «Реал» лишь собрал информацию о 21-летнем игроке, который в октябре дебютировал за сборную Бразилии.

Коуто – один из многих игроков, за которыми следит «Реал». Также в список «Мадрида» входят Лени Йоро («Лилль»), Антониу Силва («Бенфика») и Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Контракт основного правого защитника «Реала» Дани Карвахаля действует до 2025 года. Соглашение с Лукасом Васкесом пока не продлено, но, как ожидается, это произойдет. Его новый контракт будет рассчитан на один год.

«Жирона» арендовала Коуто у «Манчестер Сити». Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В марте 2020-го «Ман Сити» заплатил за Яна 9+6 млн евро, перебив предложение «Барселоны», когда трансфер игрока в каталонский клуб был уже согласован. Сразу после перехода Коуто отдали в аренду «Жироне», затем – «Браге» на сезон, а потом – снова в «Жирону», но уже на два сезона.

В этом сезоне Коуто забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за «Жирону» во всех турнирах. Статистику 21-летнего футболиста можно изучить по ссылке.

28 комментариев
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Ответ Gizatov Adil
ред буллы зная это правило уефа изменили хозяев клубов. юридически они принадлежат разных владельцам, а фактически одному.
Так и для этих не проблема сделать также. Милан и Тулуза играют, Брайтон и Юнион тоже
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Ответ Axs Men
Потому что у Сити и Жироны одни хозяева и они не могут играть в одном турнире
Реб Буллы играют же
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Ответ дамьен
Надо брать, пока пирожок горячий
Ага Сити отличаются продажей игроков
+3
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Надо обратно Сити его забирать из аренды. Уокеру нужно на пенсию
+3
-2
+1
Ответ ман сити фейк
Ага Сити отличаются продажей игроков
Убраима брали как то раз
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Ответ дамьен
ну молодец, но при чем тут твое о мнение об одном футболисте? Базар идет за трансферы этого фэйкоклуба. Из Сити дофига кто уходил: гюндогай, ляпорт, махрез, кансел, пальмар, менди и т.д. И это только прошлым летом. Ах да, ты наверно скажешь, что речь идет о молодых и озорных. Так их тоже прилично поуходило. Посмотри ссылочки.
Посмотри кого продаёт Сити, либо игроков без перспектив либо ненужных. Канселу и Гюндоган? У первого конфликт с тренером. А Гюндоган хотел в Барсу и ушёл свободным агентом. Из толковых молодых только Палмера продали. За нормальные деньги. Вряд ли за него Перес даст нормальных денег
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Не дадут Жироне нормально развиваться. Их состав растаскивают
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Ответ ман сити фейк
Ну я рад что его вовремя продали
ну молодец, но при чем тут твое о мнение об одном футболисте? Базар идет за трансферы этого фэйкоклуба.
Из Сити дофига кто уходил: гюндогай, ляпорт, махрез, кансел, пальмар, менди и т.д. И это только прошлым летом.
Ах да, ты наверно скажешь, что речь идет о молодых и озорных. Так их тоже прилично поуходило. Посмотри ссылочки.
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Ответ umahanov87
Уокер полгода назад съел Винисиуса в полуфинале ЛЧ
И что? Старик смог собраться на пару матчей. Как это отменяет тот факт, что Уокер постарел и ему нужна замена?
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Ответ ман сити фейк
Не дадут Жироне нормально развиваться. Их состав растаскивают
А у них есть выбор? Коуто и Савио в системе Сити, а на Гутьереса половина прав принадлежит Реалу, поэтому Мадрид будет решать, что с ним делать. Растащат Байер, а у Жироны, кроме Довбика и Гарсии, брать особо некого.
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Ответ mc-manaman
почему?
У них с Ман Сити одни те хозяева
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Ответ Сергей Расников
«Жирона» и «Манчестер Сити» принадлежат холдингу City Football Group. По регламенту УЕФА в Лиге чемпионов не могут участвовать команды, имеющие одинаковых владельцев. City Football Group принадлежат 12 клубов.
Спасибо парни! если Жирона условно выиграет лигу Европы, а Ман Сити лигу чемпионов?
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Ответ ман сити фейк
Реб Буллы играют же
ред буллы зная это правило уефа изменили хозяев клубов. юридически они принадлежат разных владельцам, а фактически одному.
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Ответ Сергей Расников
Дак ей всё равно нельзя будет в ЛЧ участвовать!
почему?
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Коуто это будет Круто!
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Уокер уже не молод , останется у Пепа
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В интересах Жироны раздать игроков подороже. В следующем сезоне даже с таким же составом вспышки не будет.
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Было бы хорошо. надеюсь Реал найдёт замену Дани в этом летним ТО.
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Надо брать, пока пирожок горячий
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