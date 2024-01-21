«Реал» следит за правым защитником «Жироны» Коуто, арендованным у «Ман Сити». Йоро, Силва из «Бенфики» и Инасиу – тоже в списке

«Реалу» интересен правый защитник «Жироны» Ян Коуто, арендованный у «Ман Сити».

По данным Marca, сейчас «Мадрид» отдает приоритет игрокам, которые играют в центре и на левом фланге обороны, но следит и за другими яркими футболистами. Выступления Коуто за «Жирону» привлекли внимание «Реала». В «Мадриде» считают, что он может закрыть позицию на десятилетие, и полагают, что он уже доказал свой высокий уровень.

Пока «Реал» лишь собрал информацию о 21-летнем игроке, который в октябре дебютировал за сборную Бразилии.

Коуто – один из многих игроков, за которыми следит «Реал». Также в список «Мадрида» входят Лени Йоро («Лилль»), Антониу Силва («Бенфика») и Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Контракт основного правого защитника «Реала» Дани Карвахаля действует до 2025 года. Соглашение с Лукасом Васкесом пока не продлено, но, как ожидается, это произойдет. Его новый контракт будет рассчитан на один год.

«Жирона» арендовала Коуто у «Манчестер Сити». Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В марте 2020-го «Ман Сити» заплатил за Яна 9+6 млн евро, перебив предложение «Барселоны», когда трансфер игрока в каталонский клуб был уже согласован. Сразу после перехода Коуто отдали в аренду «Жироне», затем – «Браге» на сезон, а потом – снова в «Жирону», но уже на два сезона.

В этом сезоне Коуто забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 23 матчах за «Жирону» во всех турнирах. Статистику 21-летнего футболиста можно изучить по ссылке.