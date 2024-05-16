«Спартак» рассматривал назначение Венгера в 2018-м. Об этом рассказал Измайлов
Бывший вице-президент «Спартака» планировал пригласить Арсена Венгера в 2018-м.
В октябре 2018 года с поста главного тренера московского клуба после двух лет работы был уволен Массимо Каррера. Венгер в тот момент был без клуба после ухода с поста тренера «Арсенала». Сейчас француз занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
– Среди болельщиков есть мнение, что вы настояли на уходе Карреры. Это так?
– Я больше всех остальных видел ситуацию в команде. И куда все катится. Решение в любом случае принимали совет директоров и акционер клуба.
Будучи вице-президентом, я мог влиять на какие-то вещи, но последнее слово оставалось не за мной. Точно так же, как и по кандидатуре следующего тренера у меня были сомнения. Параллельно я вел переговоры и с иностранцами.
– Вы говорите, что реальная информация не просачивалась. А эти иностранцы мелькали в СМИ?
– Нет.
– Кто это был?
– Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а еще Арсен Венгер, – рассказал Наиль Измайлов, сейчас занимающий пост президента ФНЛ.
Типа - "новостную ленту" заполнить упоминанием Спартака?