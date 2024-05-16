«Спартак» рассматривал назначение Венгера в 2018-м. Об этом рассказал Измайлов

Бывший вице-президент «Спартака» планировал пригласить Арсена Венгера в 2018-м.

В октябре 2018 года с поста главного тренера московского клуба после двух лет работы был уволен . Венгер в тот момент был без клуба после ухода с поста тренера «Арсенала». Сейчас француз занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.



– Среди болельщиков есть мнение, что вы настояли на уходе Карреры. Это так?

– Я больше всех остальных видел ситуацию в команде. И куда все катится. Решение в любом случае принимали совет директоров и акционер клуба.

Будучи вице-президентом, я мог влиять на какие-то вещи, но последнее слово оставалось не за мной. Точно так же, как и по кандидатуре следующего тренера у меня были сомнения. Параллельно я вел переговоры и с иностранцами.

– Вы говорите, что реальная информация не просачивалась. А эти иностранцы мелькали в СМИ?

– Нет.

– Кто это был?

– Среди кандидатов был экс-тренер « » , а еще , – рассказал , сейчас занимающий пост президента ФНЛ.