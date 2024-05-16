«Спартак» рассматривал назначение Венгера в 2018-м. Об этом рассказал Измайлов

Теги Спартак Арсен Венгер премьер-лига Россия Первая лига Леонарду Жардим Массимо Каррера Наиль Измайлов Чемпионат.com Футбол

Бывший вице-президент «Спартака» планировал пригласить Арсена Венгера в 2018-м.

В октябре 2018 года с поста главного тренера московского клуба после двух лет работы был уволен Массимо Каррера. Венгер в тот момент был без клуба после ухода с поста тренера «Арсенала». Сейчас француз занимает пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.

– Среди болельщиков есть мнение, что вы настояли на уходе Карреры. Это так?

– Я больше всех остальных видел ситуацию в команде. И куда все катится. Решение в любом случае принимали совет директоров и акционер клуба.

Будучи вице-президентом, я мог влиять на какие-то вещи, но последнее слово оставалось не за мной. Точно так же, как и по кандидатуре следующего тренера у меня были сомнения. Параллельно я вел переговоры и с иностранцами.

– Вы говорите, что реальная информация не просачивалась. А эти иностранцы мелькали в СМИ?

– Нет.

– Кто это был?

– Среди кандидатов был экс-тренер «Монако» Жардим, а еще Арсен Венгер, – рассказал Наиль Измайлов, сейчас занимающий пост президента ФНЛ.

45 комментариев
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Всегда будем помнить славные победы Спартака с Джоном Терри и Арсеном Венгером:)
+70
-3
+67
Кандидатами были Гвардиола, Клопп, Анчелотти, но Спартак отказался из-за рисков
+30
0
+30
Ответ Фан Рубина
Венгеру повезло, что не взяли. В сильнейшей лиге мира - РПЛ быстро бы сбили имидж "мощного тренера". А так неплохо в жизни пристроился.
был бы Венгеришка
+21
0
+21
Я тоже рассматривал Скарлет Йохансон, но подкатил к соседке 😏
+15
-1
+14
Ответ Carasa
Всегда будем помнить славные победы Спартака с Джоном Терри и Арсеном Венгером:)
Ну Терри то в итоге даже приехал
+8
0
+8
В моем сердце может быть только Арсенал! - сказал Венгер Измайлову и подписал контракт с Тулой
+10
-3
+7
Арсена - еще можно поверить, но чтобы Венгера )))
+4
0
+4
После первой тренировки Коленьки Рассказова и Наильки Умярова он бы сваливал из Тарасовки на коне, отстреливаясь как в вестерне
+3
0
+3
Ответ Marcus-light
Кандидатами были Гвардиола, Клопп, Анчелотти, но Спартак отказался из-за рисков
Гамула и Милан наоборот
+3
0
+3
Об этом рассказал Леон Измайлов в своей юмореске
+2
0
+2
Ответ catcher69
это очень важная новость...держите нас в курсе...кстати а кого рассматривали в 1918 ???
Троцкого.
+2
0
+2
Интерпретируя слова главного тренера сборной России по футболу: "Венгер в Россию не поедет"
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Кандидатами были Гвардиола, Клопп, Анчелотти, но Спартак отказался из-за рисков
Говорят Спартак ещё рассматривал Хаби Алонсо, он как раз закончил карьеру футболиста и начинал тренировать
+1
0
+1
А сам Венгер в 2018 рассматривал свой пухан
+3
-2
+1
Венгеру повезло, что не взяли. В сильнейшей лиге мира - РПЛ быстро бы сбили имидж "мощного тренера". А так неплохо в жизни пристроился.
+4
-3
+1
Ответ Тюменец
Арсена - еще можно поверить, но чтобы Венгера )))
Найденова? 😂
0
0
0
Ответ Hitgoe Himgob
Гамула и Милан наоборот
Не в тему, но Даллас дожмет Колорадо и Оклахому?
0
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Я тоже рассматривал Скарлет Йохансон, но подкатил к соседке 😏
к соседке Скарлет Йохансон? )))
+2
-2
0
Ответ Евгений Семенченко
к соседке Скарлет Йохансон? )))
Как пел покойный Мамонов: "Кому какая разница, кто поэт, а кто неизвестно кто".
0
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Ответ counsel
Знал ли об этом Венгер?)
Даже из новости понятно, что был "не в курсе". )))
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Ответ Катя СПб
Троцкого.
😋😋😋
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Ответ Валерий Глубокий
Венгр , это кто ?
это чувак из Центральной Европы,живёт в Будапеште )))
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Измайлов когда-нибудь сознается, как в Спартаке оказался Педро Роша?
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Я тоже рассматривал своё назначение в Спартак. Но Спартак не знает
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Емнип, тогда многие ждали, что «Краснодар» может позвать именитого тренера без клуба, который очень здорово работает с молодежью
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думаю гонит
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Также как и подписание Месси
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А еще Мане хотел, Суареса и Роберто Карлоса
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Сам Венгер про это хоть что-нибудь знает?
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И чО??? Зачем эта информация???
Типа - "новостную ленту" заполнить упоминанием Спартака?
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