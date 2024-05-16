Криштиану Роналду: «Моя главная мотивация – продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне, нужно конкурировать с молодыми львами, которые, играя против меня, хотят показать, что они сильнее и быстрее»
Криштиану Роналду назвал свою главную мотивацию в футболе.
«Моя главная мотивация – продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне.
Нужно продолжать работать, мотивировать себя, забивать голы, быть в хорошей форме, конкурировать с молодыми львами, которые приходят и, играя против меня, хотят показать мне, что они сильнее и быстрее меня.
Нужно очень хорошо готовиться не только физически, но и психологически. В этом и заключается вызов», – сказал нападающий «Аль-Насра».
В этом сезоне Роналду забил 42 гола в 41 матче за саудовский клуб во всех соревнованиях. Статистика Криштиану – здесь.
Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes с 260 млн долларов. Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Мбаппе – 6-й
Некоторые заработают пару лямов и футбол уходит у них на 10 план
Некоторые даже великие игроки как например Азар заработают пару десятков миллионов и в 30 с небольшим теряют мотивацию к игре,типо ну могу заработать еще 10-20млн,но зачем,лучше дома посижу.
Роналду же будучи долларовым миллиардером,продолжает играть,тренироваться не филоня