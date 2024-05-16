Криштиану Роналду: «Моя главная мотивация – продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне, нужно конкурировать с молодыми львами, которые, играя против меня, хотят показать, что они сильнее и быстрее»

Криштиану Роналду назвал свою главную мотивацию в футболе.

«Моя главная мотивация – продолжать играть. Нелегко быть на таком уровне.

Нужно продолжать работать, мотивировать себя, забивать голы, быть в хорошей форме, конкурировать с молодыми львами, которые приходят и, играя против меня, хотят показать мне, что они сильнее и быстрее меня.

Нужно очень хорошо готовиться не только физически, но и психологически. В этом и заключается вызов», – сказал нападающий « ».

В этом сезоне забил 42 гола в 41 матче за саудовский клуб во всех соревнованиях. Статистика Криштиану – здесь.

Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен года по версии Forbes с 260 млн долларов. Месси – 3-й, Леброн – 4-й, Мбаппе – 6-й