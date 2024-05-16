ФНЛ представила руководство для клубов Второй лиги Б: «Прорывной опыт взаимоотношения лиги и клубов в российском футболе»

ФНЛ выпустила специальное руководство клуба LEON Второй лиги Б.

В документе описаны различные прикладные инструкции для сотрудников клубов, начиная от заявки стадиона и заканчивая привлечением болельщиков на трибуны, а также даны ответы на самые частые вопросы клубов.

«Уникальность этого руководства в том, что оно сочетает в себе личный опыт клубных сотрудников и сотрудников ФНЛ. Для его разработки лига провела специальные интервью среди клубов и департаментов, чтобы не упустить самые тонкие нюансы работы. Разрабатывали документ с опорой на лучшие практики, такие как Club Manual UEFA (руководство УЕФА для клубов – Спортс).

Руководство клуба LEON Вторая лига Б – это прорывной опыт взаимоотношения лиги и клубов в российском футболе, который поможет решить две задачи:

1️⃣ Позволит действующим клубам обратить внимание на свои зоны роста;

2️⃣ Быстро адаптирует новых участников к процессам участия в соревновании», – говорится в заявлении ФНЛ.

Отмечается, что это первая версия документа: он будет дорабатываться с учетом обратной связи от клубов.