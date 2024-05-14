Украинский хавбек «Мурома» Мурза: «Всегда хотел попасть в «Спартак», хочу играть в гранде РПЛ. Клуб с историей, духом и атмосферой»
Игрок «Мурома» Артур Мурза заявил о желании попасть в «Спартак».
Футболист из Украины Артур Мурза, выступающий в России за «Муром» из LEON Второй лиги А, рассказал о планах на будущее и спортивной мечте.
– Где оказаться – прямо мечта?
– Давно слежу за «Спартаком». Клуб с большой историей, духом, атмосферой. Всегда хотел туда попасть. Также очень импонирует «Ростов» Карпина.
Я хочу играть в гранде РПЛ. И, конечно, однажды попасть в сборную России. Это престижно не только по-футбольному, но и по-человечески, – сказал украинский хавбек.