Украинский хавбек «Мурома» Мурза: «Всегда хотел попасть в «Спартак», хочу играть в гранде РПЛ. Клуб с историей, духом и атмосферой»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Вторая лига Б Муром Артур Мурза Вторая лига А Футбол

Игрок «Мурома» Артур Мурза заявил о желании попасть в «Спартак».

Футболист из Украины Артур Мурза, выступающий в России за «Муром» из LEON Второй лиги А, рассказал о планах на будущее и спортивной мечте.

– Где оказаться – прямо мечта?

– Давно слежу за «Спартаком». Клуб с большой историей, духом, атмосферой. Всегда хотел туда попасть. Также очень импонирует «Ростов» Карпина.

Я хочу играть в гранде РПЛ. И, конечно, однажды попасть в сборную России. Это престижно не только по-футбольному, но и по-человечески, – сказал украинский хавбек.

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10 комментариев
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Да кому это интересно ***** , кто это ? Я вижу его упоминания целый день , от того ,что с ним взято интервью он не становится интересным персонажем , как и Безруков , как и Смолов и остальные .
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Еще и нарезали интервью. Спортс, ты окончательно продался?
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Из-за украинского паспорта что-то много Мурзы стало на Спортсе
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Ответ heymon95
Еще и нарезали интервью. Спортс, ты окончательно продался?
Пфф #####, посмотри на количество рекламы вымогателей)
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Я к этому нормально. Доходы упали, нужно как-то компенсировать
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