Украинский хавбек «Мурома» Мурза: «Всегда хотел попасть в «Спартак», хочу играть в гранде РПЛ. Клуб с историей, духом и атмосферой»

Игрок «Мурома» Артур Мурза заявил о желании попасть в «Спартак».

Футболист из Украины Артур Мурза, выступающий в России за «Муром» из LEON Второй лиги А, рассказал о планах на будущее и спортивной мечте.

– Где оказаться – прямо мечта?

– Давно слежу за « ». Клуб с большой историей, духом, атмосферой. Всегда хотел туда попасть. Также очень импонирует « » Карпина.

Я хочу играть в гранде . И, конечно, однажды попасть в сборную России. Это престижно не только по-футбольному, но и по-человечески, – сказал украинский хавбек.