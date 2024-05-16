Колосков о детском футболе в России: «Ключевая проблема – тренерские кадры и организация тренировочного процесса. Человек тренируется 10 лет, и ничего не получается – в этом корень зла»

Вячеслав Колосков назвал основную проблему подготовки футболистов в России.

– Площадок у нас сейчас уже девать некуда. Площадок и полей при Мутко построили достаточно. Проблем с площадками сейчас нет, манежи, может быть, еще не помешали бы, особенно в средней полосе, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Но, опять же, у всех академий есть возможность заниматься круглый год. Дело не в том, что негде заниматься, а в том, что слабое качество работы. Человек десять лет тренируется – и из него ничего не получается. Вот в этом нужно искать проблему, здесь корень зла.

– Проблема в тренерских кадрах?

– Ну конечно, а в чем же? В тренерских кадрах, и в организации тренировочного процесса. Это ключевая проблема, – сказал почетный президент РФС.