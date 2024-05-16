Колосков о детском футболе в России: «Ключевая проблема – тренерские кадры и организация тренировочного процесса. Человек тренируется 10 лет, и ничего не получается – в этом корень зла»

Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия РФС Первая лига Вячеслав Колосков детский футбол Футбол

Вячеслав Колосков назвал основную проблему подготовки футболистов в России.

– Площадок у нас сейчас уже девать некуда. Площадок и полей при Мутко построили достаточно. Проблем с площадками сейчас нет, манежи, может быть, еще не помешали бы, особенно в средней полосе, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Но, опять же, у всех академий есть возможность заниматься круглый год. Дело не в том, что негде заниматься, а в том, что слабое качество работы. Человек десять лет тренируется – и из него ничего не получается. Вот в этом нужно искать проблему, здесь корень зла.

– Проблема в тренерских кадрах?

– Ну конечно, а в чем же? В тренерских кадрах, и в организации тренировочного процесса. Это ключевая проблема, – сказал почетный президент РФС.

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7 комментариев
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Чиновники - корень зла. А тренер профессия, ничем не отличающаяся от любой другой социальной
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Ну так или иначе 1 футбольный талант в нашей стране щас есть, это Серёжа Пиняев
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Ага у нас 6 лет в школе учат язык потом в ВУЗе - 5 и выходят кофе не могут заказать 😜💦 Может проблема в методике ….
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Тут он глобально прав. Академии и интернаты работают исправно, но качество игроков 16-17 лет, которые оттуда выходят - просто мрак. Откровенно слабые. Даже близко не готовые к командам мастеров...
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А кто же у нас в руководстве спорта сидел десятилетия? Ой. А кто же будет руководителем дальше? Ой. Капитан очевидность.
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Ответ NoThanks
Тут он глобально прав. Академии и интернаты работают исправно, но качество игроков 16-17 лет, которые оттуда выходят - просто мрак. Откровенно слабые. Даже близко не готовые к командам мастеров...
Проблема в том кто и чему учит. 99,9% этих тренеров в нормальных футбольных академиях к стадиону ближе чем на километр не подпустили бы.
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Ответ Турбомарсоход
Проблема в том кто и чему учит. 99,9% этих тренеров в нормальных футбольных академиях к стадиону ближе чем на километр не подпустили бы.
Ну, это слишком радикально. Там довольно много интересных и толковых тренеров, которые любят свою работу. Но это вопрос системы подготовки. У нас ее просто нет. А то, что есть - устарело лет на 50. Даже академия Краснодара выпускает заготовки футболистов, а не готовых футболистов. Хотя там новая академия, молодые тренеры и современные методики. Систему подготовки просто так не купишь на распродаже в супермаркете. Это нужно работать, разрабатывать, внедрять, обучать и так далее. Никто же не удивляется, например, тому, что итальянские хоккеисты - просто никакие. Потому что все - не так просто...
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