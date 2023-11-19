Колосков о словах Калешина: «Он затронул основы российского государства. Сказанное достойно порицания. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично»

Вячеслав Колосков осудил Евгения Калешина за слова о состоянии футбола в России.

Главный тренер « » после поражения от «Волгаря» (0:1) заявил: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства.

Я даже не знаю, кто такой . Каждый чих безумного человека комментировать неприлично. То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания», – заявил почетный президент .

«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина

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