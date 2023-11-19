Колосков о словах Калешина: «Он затронул основы российского государства. Сказанное достойно порицания. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично»
Вячеслав Колосков осудил Евгения Калешина за слова о состоянии футбола в России.
Главный тренер «Акрона» после поражения от «Волгаря» (0:1) заявил: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».
«Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства.
Я даже не знаю, кто такой Калешин. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично. То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания», – заявил почетный президент РФС.
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