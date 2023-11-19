Колосков о словах Калешина: «Он затронул основы российского государства. Сказанное достойно порицания. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично»

Теги Евгений Калешин РФС Первая лига Вячеслав Колосков Политика Акрон Футбол

Вячеслав Колосков осудил Евгения Калешина за слова о состоянии футбола в России.

Главный тренер «Акрона» после поражения от «Волгаря» (0:1) заявил: «Как образование и армию разваливают, так и спорт. Футбол деградирует, лимиты сумасшедшие, вся эта клоунада. Такая система, и невозможно в открытую идти».

«Калешин не только о футболе говорит, но и о более серьезных вещах. Он затронул основы российского государства.

Я даже не знаю, кто такой Калешин. Каждый чих безумного человека комментировать неприлично. То, что он сказал, мягко говоря, достойно порицания», – заявил почетный президент РФС.

«Наш футбол деградирует. Его разваливают как будто специально». Ярость Евгения Калешина

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8 комментариев

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JENNINGS
Если у чинуш бомбануло, значит, всё сказанное - верно☝️
+12
0
+12
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Benjamin
Говорить правду - это подрывать основы государства, так и запишем
+11
-1
+10
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Ilia Tikhonov
Ой как полыхнуло
+9
-1
+8
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Cruel Snake
Сказанное достойно уважения, тряхонул неплохо
+3
0
+3
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Д.Н.Л
Так ты ж комментируешь
+3
0
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Cruel Snake
Если такие люди хвалят тебя, значит ты что-то в жизни делаешь не так. Осуждают! Значит ты на правильном пути
+3
0
+3
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lovec23
Калешин высказал свое мнение, да многое сказано на имоциях , не совсем согласен , но ведь правда бардака много. В рпл есть непонятные ограничения , результаты в Европе до отстранения были только хуже , детским тренерам не платят . Уровень рпл падает с каждым годом , сборная становится слабее .Много очень непонятных ошибок в судействе . Ввели зачем то паспорт болельщика . А такие как Колосков , Газзаев ,Журова , Роднина всегда поддерживают решение руководства .Нужны перемены , сейчас самое время
+1
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stubborn89
да вроде бы про коррупцию он ни слова не сказал 🤔
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