РФС за организацию договорного матча на 3 года отстранил от футбола детского тренера «Нефтехимика» Французова

КДК отстранил от футбола детского тренера за организацию договорного матча.

«В соответствии с частью 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента РФС за организацию договорного матча в футбольных соревнованиях, проводимых под эгидой РФС – запретить руководителю программы развития молодежного футбола и тренеру-преподавателю ФК (Нижнекамск) Владиславу Французову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на 3 года и оштрафовать его на 100 000 рублей», – сообщается на сайте РФС.

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