50 115 человек посетили игру «Зенит» – ЦСКА в Кубке. Больше в этом сезоне на «Газпром Арене» было только на матчах со «Спартаком»
Игра с ЦСКА стала для «Зенита» третьей по посещаемости в этом сезоне.
На матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России зафиксировано 50 115 человек.
В этом сезоне на «Газпром Арене» больше зрителей собиралось только на две игры со «Спартаком». Игра в Мир РПЛ, состоявшаяся 9 марта, собрала 57 858 посетителей, встреча в Кубке 17 апреля – 56 470.
Что происходит
... чтобы прослушать старую, запиленную пластинку Семака. ((