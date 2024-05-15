50 115 человек посетили игру «Зенит» – ЦСКА в Кубке. Больше в этом сезоне на «Газпром Арене» было только на матчах со «Спартаком»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Газпром Арена (Крестовский) Футбол

Игра с ЦСКА стала для «Зенита» третьей по посещаемости в этом сезоне.

На матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России зафиксировано 50 115 человек.

В этом сезоне на «Газпром Арене» больше зрителей собиралось только на две игры со «Спартаком». Игра в Мир РПЛ, состоявшаяся 9 марта, собрала 57 858 посетителей, встреча в Кубке 17 апреля – 56 470.

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20 комментариев
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Сочувствую
+23
-1
+22
Пришли смотреть игру в футбол а увидели игру в квадрат.
+12
0
+12
50115 мазохистов😂
+13
-2
+11
Советую обратиться в комитет по защите прав потребителей с требованием вернуть деньги за некачественный "товар", "услугу".
+7
0
+7
Сочуствую этим людям, такое дерьмо посмотрели
+4
0
+4
Жалко 20т. нормальных болельщиков, которые пришли без фануйди, это невозможно смотреть...
+3
0
+3
Ответ cektor
Какую игру уже зенит не может выиграть Что происходит
Уже 6 игру не могут...
+3
-1
+2
Какую игру уже зенит не может выиграть
Что происходит
+2
-1
+1
После такого у людей отпадет желание ходить на стадион за свои деньги 🤦🏻‍♂️
+1
0
+1
Позорище кони валяются как собаки…. Такой футбол нам не нужен!
+1
0
+1
50 115 человек посетили игру «Зенит» – ЦСКА в Кубке | |
... чтобы прослушать старую, запиленную пластинку Семака. ((
+1
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А не пора ли болельщикам Зенита голосовать ногами за невзрачную игру команды, может игроки задумаются ....
+2
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хотят играют хотят не играют ,зарплата идет
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И это с фанатами ?)))
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Ответ Beast
Чему ты сочувствуешь, сидя в ростовской пёрди?
У нас тут погода замечательная)
0
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Ответ cektor
Какую игру уже зенит не может выиграть Что происходит
Происходит Бразилия )))
+1
-1
0
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