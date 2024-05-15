50 115 человек посетили игру «Зенит» – ЦСКА в Кубке. Больше в этом сезоне на «Газпром Арене» было только на матчах со «Спартаком»

Игра с ЦСКА стала для «Зенита» третьей по посещаемости в этом сезоне.

На матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России зафиксировано 50 115 человек.

В этом сезоне на « » больше зрителей собиралось только на две игры со « ». Игра в Мир РПЛ, состоявшаяся 9 марта, собрала 57 858 посетителей, встреча в Кубке 17 апреля – 56 470.