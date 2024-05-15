Старридж о Холанде: «62 гола в 65 матчах – это из детского футбола. Такое бывает в 12 лет, а не в АПЛ. Следует отдать парню должное за то, чего он добился в лиге»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Дэниэл Старридж Эрлинг Холанд Футбол

Дэниэл Старридж высоко оценил мастерство Эрлинга Холанда.

«Дело вот в чем: мы сравниваем его с ним же самим. В прошлом сезоне он забил больше 30 голов, в этом – 27.

От него ждут, что он будет лучшим в каждом матче, будет использовать каждый шанс забить. Но добиться такого в столь юном возрасте... У него, кажется, 62 гола в 63, 64 или 65 играх – это показатели из детского футбола. Такое бывает в двенадцать лет, это не то, что люди делают в АПЛ.

Следует отдать этому парню должное, проявить максимальное уважение за то, чего он добился в этой лиге», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля».

Холанд забил 63 гола в 65 матчах АПЛ – больше всех за первые два сезона. У Коула было 55

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11 комментариев
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Ответ markoolio
Комментарий скрыт
Почему до Холанда никто в Сити даже близко столько не забивал?
Или может у Боруссии и в Зальцбурге Холанд тоже играл с Де Брюйне? А ведь там он забивал тоже сумасшедшее количество голов
+11
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+10
Знавал одного парнишку из Барселоны, он и сейчас вроде играет, так он в 2012 году за 69 матчей 91 гол забил! Интересно как его футбол называется дворовый или ещё какой??)
+12
-5
+7
Ответ Alex.K71
Знавал одного парнишку из Барселоны, он и сейчас вроде играет, так он в 2012 году за 69 матчей 91 гол забил! Интересно как его футбол называется дворовый или ещё какой??)
Там лига дворовая была, не АПЛ
+11
-8
+3
Да именно так, там все кому не лень голов по 80-90 как минимум кладут, некоторые и по 150, причём каждый год! Все верно!)
+1
0
+1
Ну можно было бы набросить - Холланд игрок из детской лиги бгг
+2
-2
0
Ответ Фан Рубина
Комментарий скрыт
А когда было иначе? Смысл клубу 10 места за что-то бороться если им не светит попадание в еврокубки и вылет (да и в апл если они закончат на условном 7 месте денег больше не дадут)
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Ответ Shumi-jr
Там лига дворовая была, не АПЛ
И в лч тоже команды со двора играли тогда?
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