Старридж о Холанде: «62 гола в 65 матчах – это из детского футбола. Такое бывает в 12 лет, а не в АПЛ. Следует отдать парню должное за то, чего он добился в лиге»

Дэниэл Старридж высоко оценил мастерство Эрлинга Холанда.

«Дело вот в чем: мы сравниваем его с ним же самим. В прошлом сезоне он забил больше 30 голов, в этом – 27.

От него ждут, что он будет лучшим в каждом матче, будет использовать каждый шанс забить. Но добиться такого в столь юном возрасте... У него, кажется, 62 гола в 63, 64 или 65 играх – это показатели из детского футбола. Такое бывает в двенадцать лет, это не то, что люди делают в АПЛ.

Следует отдать этому парню должное, проявить максимальное уважение за то, чего он добился в этой лиге», – сказал бывший нападающий «Ливерпуля».

Холанд забил 63 гола в 65 матчах АПЛ – больше всех за первые два сезона. У Коула было 55