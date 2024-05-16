В Англии игрока обвинили в изнасиловании спящей женщины после секса по обоюдному согласию. Вратарь Эмери якобы кусал ее и отправил фото одноклубникам в два групповых чата

Теги премьер-лига Англия происшествия Д7 Англия девушки и спорт Райлендз контент Футбол

Вратаря в Англии обвинили в изнасиловании спящей женщины.

По утверждениям обвинения, 33-летний Майкл Эмери, бывший голкипер «Уоррингтон Райлендс» из 7-го по силе английского дивизиона, пригласил женщину в свой гостиничный номер после победы команды в финале Вазы Футбольной ассоциации (кубковый турнир для команд низших дивизионов Англии – Спортс) на «Уэмбли» 22 мая 2021 года.

Изначально пара занималась сексом по обоюдному согласию. После этого девушка уснула. Вскоре девушка проснулась от того, что Эмери «очень сильно» кусал ее за бедро и грудь. Девушка сказала, что не хочет заниматься сексом. Несмотря на это, футболист изнасиловал ее, утверждает обвинение.

После этого девушка попыталась «не подавать признаков жизни». Однако вскоре она снова проснулась от укусов и была изнасилована во второй раз.

Отмечается, что девушка в ту ночь была «навеселе», но не пьяна. Она выпила 6-7 бутылок пива.

Обвинитель заявил, что после изнасилования Эмери сфотографировал девушку обнаженной и отправил снимок товарищам по команде с вопросом: «Кто-нибудь хочет попробовать?»

Утверждается, что Эмери отправил фотографии жертвы в два групповых чата, в которых состоит около 70 человек.

События произошли в ночь с 22 на 23 мая 2021 года. После девушка рассказала о случившемся друзьям, а 27 мая пошла к своему врачу, где были осмотрены ее повреждения. Ее также направили в консультационную службу для жертв сексуального насилия.

В тот момент женщина не хотела сообщать о случившемся в полицию, поскольку знала статистику обвинительных приговоров за изнасилование. Однако из-за опасений, что Эмери будет контактировать с женской командой «Уоррингтон Райлендс», девушка рассказал о происшествии главе клуба Марку Паю. Пай сообщил пострадавшей, что Эмери опубликовал ее обнаженное фото. Из-за этого девушка все же решила обратиться в полицию.

Женщина сообщила об Эмери в полицию 16 августа 2021 года, а 29 сентября Эмери был арестован. Сам экс-игрок отрицает два пункта обвинения в изнасиловании и обвинение в разглашении частных фотографий с намерением причинить страдания.

Эмери утверждает, что секс был по обоюдному согласию, а девушка «не выказывала никаких признаков недовольства» на следующее утро. Футболист отметил, что обнаружил у себя на груди и в паху синяки в тех местах, где его укусила девушка. 

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48 комментариев
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Отмечается, что девушка в ту ночь была «навеселе», но не пьяна. Она выпила 6-7 бутылок пива.
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Действительно, 6-7 бутылок пива - это не пьяна, это же только разогреться :))
+36
-3
+33
ни чего себе вы тут целую " простыню " накатали
+27
-1
+26
Какое это отношение имеет к спорту? Бывший игрок любительской лиги кому-то присунул по пьяни. Обычная английская бытовуха.
+24
-2
+22
Прочитал до конца. Кусались в позе 69
+12
0
+12
Нотариально заверенное согласие на секс пора брать перед каждым соитием. Либо изначально прописывать количество раз и минимальную длительность каждого из них. Ну, и всякие детали, типа покусываний, поглаживаний, шлепков по попе...

А вообще, я не понимаю, что делает эта спортивная новость на нашем юридическом сайте.

P.S. Кстати, если этот футболист действительно опубликовал обнаженное фото женщины без ее разрешения, то он полный "кю".
+15
-5
+10
Ответ Циник Петербургский
Нотариально заверенное согласие на секс пора брать перед каждым соитием. Либо изначально прописывать количество раз и минимальную длительность каждого из них. Ну, и всякие детали, типа покусываний, поглаживаний, шлепков по попе... А вообще, я не понимаю, что делает эта спортивная новость на нашем юридическом сайте. P.S. Кстати, если этот футболист действительно опубликовал обнаженное фото женщины без ее разрешения, то он полный "кю".
Зачем нотариус. Лучше это делать со свидетелями.
+9
0
+9
наши любимые порно рассказы на спортсе
+9
-1
+8
Ответ Dizzod
Зачем нотариус. Лучше это делать со свидетелями.
Иеговы?
+10
-3
+7
Спортс, ну что такое? Надо было заголовок "Эмери арестован за изнасилование".
+7
0
+7
7 бутылок пива, но не пьяна, ни-ни) Молодец девка)
+6
0
+6
Игрок 12ой лиги Люксембурга упал с самоката и другие увлекательные спортивные новости )
+5
0
+5
Я думал, вратарь Эмери - это про Мартинеса речь
+5
-1
+4
Спортс, теряете хватку

«Эмери кусал спящую женщину и отправлял фото одноклубникам»
+3
-1
+2
Ответ Антон Фалафель
Какое это отношение имеет к спорту? Бывший игрок любительской лиги кому-то присунул по пьяни. Обычная английская бытовуха.
– А всё, чай, французы ввели моду скучать?
– Нет, англичане.
– А-га, вот что!.. – отвечал он, – да ведь они всегда были отъявленные пьяницы!
+2
0
+2
Ответ Фран
Отмечается, что девушка в ту ночь была «навеселе», но не пьяна. Она выпила 6-7 бутылок пива. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Действительно, 6-7 бутылок пива - это не пьяна, это же только разогреться :))
Зависит от веса. Если, к примеру, девушка весит под 120кг, то ей это действительно только разогреться ;)
+3
-1
+2
Ответ Циник Петербургский
Зависит от веса. Если, к примеру, девушка весит под 120кг, то ей это действительно только разогреться ;)
С таким весом, она своим жиром разогреется
+3
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+2
Новость длиннее некоторых статей. Добавить традиционный обзор в картинках и будет неплохой материал на главную.
+2
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секс + 2 изнасилования с перерывами на сон - она явно не возражала, но покусывания она стерпеть не смогла.
+1
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Финал Вазы, 7 бутылок пива, покусывания. Весело!))
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It is alleged he wrote: ’Anyone want a go?’, and added a crying with laughter emoji. A participant in the chat replied, ’Show us her gash’, and Emery allegedly sent a photograph showing the woman’s vaginal area.

У нас такое и до двух лет ("Незаконное распространение сведений о частной жизни") и даже до 6 лет (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием Интернета) вполне может "стоить". Не думаю, что в Англии мягче законы.
+1
0
+1
Ответ Андрей Валерьевич
У меня знакомая есть,пиво сосёт как воду)
у нее только с пивом так работает?
+1
0
+1
Ответ Андрей Валерьевич
У меня знакомая есть,пиво сосёт как воду)
А кроме пива ещё что-нибудь сосёт?
+1
0
+1
В Англии суды только через 3 года после преступления проходят?🤔
+1
0
+1
Спортс, почему не написать заголовок по-нормальному? "Эмери кусал за грудь спящую женщину и отправлял ее фото в групповой чат" 😃
+1
0
+1
В заголовке вратарь Эмери прочитал, и сразу подумал про чемпиона мира
+1
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+1
Ответ serginn
7 бутылок пива, но не пьяна, ни-ни) Молодец девка)
У меня знакомая есть,пиво сосёт как воду)
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Ответ serginn
7 бутылок пива, но не пьяна, ни-ни) Молодец девка)
На донышке.
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Ответ CHELSEA_2008
Спортс, почему не написать заголовок по-нормальному? "Эмери кусал за грудь спящую женщину и отправлял ее фото в групповой чат" 😃
Вратарь Эмери тоже норм. Можно подумать, что речь о вратаре Астон Виллы.
0
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Ответ Циник Петербургский
Зависит от веса. Если, к примеру, девушка весит под 120кг, то ей это действительно только разогреться ;)
Или возможен другой нюанс:
"девушка рассказал о происшествии главе клуба Марку Паю."
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Спортс нам может что-то недоговаривает. :)
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Ответ Dizzod
Зачем нотариус. Лучше это делать со свидетелями.
Заодно и свечку подержать сможет и совет дать, если понадобится.
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