В Англии игрока обвинили в изнасиловании спящей женщины после секса по обоюдному согласию. Вратарь Эмери якобы кусал ее и отправил фото одноклубникам в два групповых чата

Вратаря в Англии обвинили в изнасиловании спящей женщины.

По утверждениям обвинения, 33-летний Майкл Эмери, бывший голкипер «Уоррингтон Райлендс» из 7-го по силе английского дивизиона, пригласил женщину в свой гостиничный номер после победы команды в финале Вазы Футбольной ассоциации (кубковый турнир для команд низших дивизионов Англии – Спортс) на «Уэмбли» 22 мая 2021 года.

Изначально пара занималась сексом по обоюдному согласию. После этого девушка уснула. Вскоре девушка проснулась от того, что Эмери «очень сильно» кусал ее за бедро и грудь. Девушка сказала, что не хочет заниматься сексом. Несмотря на это, футболист изнасиловал ее, утверждает обвинение.

После этого девушка попыталась «не подавать признаков жизни». Однако вскоре она снова проснулась от укусов и была изнасилована во второй раз.

Отмечается, что девушка в ту ночь была «навеселе», но не пьяна. Она выпила 6-7 бутылок пива.

Обвинитель заявил, что после изнасилования Эмери сфотографировал девушку обнаженной и отправил снимок товарищам по команде с вопросом: «Кто-нибудь хочет попробовать?»

Утверждается, что Эмери отправил фотографии жертвы в два групповых чата, в которых состоит около 70 человек.

События произошли в ночь с 22 на 23 мая 2021 года. После девушка рассказала о случившемся друзьям, а 27 мая пошла к своему врачу, где были осмотрены ее повреждения. Ее также направили в консультационную службу для жертв сексуального насилия.

В тот момент женщина не хотела сообщать о случившемся в полицию, поскольку знала статистику обвинительных приговоров за изнасилование. Однако из-за опасений, что Эмери будет контактировать с женской командой «Уоррингтон Райлендс», девушка рассказал о происшествии главе клуба Марку Паю. Пай сообщил пострадавшей, что Эмери опубликовал ее обнаженное фото. Из-за этого девушка все же решила обратиться в полицию.

Женщина сообщила об Эмери в полицию 16 августа 2021 года, а 29 сентября Эмери был арестован. Сам экс-игрок отрицает два пункта обвинения в изнасиловании и обвинение в разглашении частных фотографий с намерением причинить страдания.

Эмери утверждает, что секс был по обоюдному согласию, а девушка «не выказывала никаких признаков недовольства» на следующее утро. Футболист отметил, что обнаружил у себя на груди и в паху синяки в тех местах, где его укусила девушка.