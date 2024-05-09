Игроку АПЛ диагностировали зависимость от веселящего газа. Ему вызвали скорую в прошлом месяце

Игроку АПЛ вызвали скорую помощь из-за злоупотребления веселящим газом.

По информации Daily Mail, футболисту, представлявшему сборную своей страны среди игроков до 21 года, диагностировали зависимость от веселящего газа.

Его вызвал скорую помощь, обнаружив игрока в окружении баллончиков с запрещенной закисью азота в его квартире. Инцидент произошел в прошлом месяце. Предполагается, что футболист проходил курс реабилитации, но снова сорвался.

Клуб игрока осведомлен об инциденте. В начале сезона организация поспособствовала тому, чтобы футболист прошел реабилитацию, и продолжает оказывать ему поддержку.

Употребление веселящего газа может провоцировать сердечные приступы, инсульты и повреждения головного мозга. Среди потребителей были случаи летального исхода.

С ноября 2023 года хранение закиси азота является уголовным преступлением в Великобритании. Однако вероятность вынесения обвинительного приговора низка, если не подтвержден факт передачи баллончиков с газом другим лицам.