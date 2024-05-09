Игроку АПЛ диагностировали зависимость от веселящего газа. Ему вызвали скорую в прошлом месяце

Теги премьер-лига Англия происшествия Футбол

Игроку АПЛ вызвали скорую помощь из-за злоупотребления веселящим газом.

По информации Daily Mail, футболисту, представлявшему сборную своей страны среди игроков до 21 года, диагностировали зависимость от веселящего газа.

Его вызвал скорую помощь, обнаружив игрока в окружении баллончиков с запрещенной закисью азота в его квартире. Инцидент произошел в прошлом месяце. Предполагается, что футболист проходил курс реабилитации, но снова сорвался. 

Клуб игрока осведомлен об инциденте. В начале сезона организация поспособствовала тому, чтобы футболист прошел реабилитацию, и продолжает оказывать ему поддержку. 

Употребление веселящего газа может провоцировать сердечные приступы, инсульты и повреждения головного мозга. Среди потребителей были случаи летального исхода. 

С ноября 2023 года хранение закиси азота является уголовным преступлением в Великобритании. Однако вероятность вынесения обвинительного приговора низка, если не подтвержден факт передачи баллончиков с газом другим лицам. 

8 комментариев
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Его /партнёр/ вызвал?
Что было в оригинальном тексте и было удалено?
Это способ уйти от вопросов про пропаганду?
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Ответ Overkiller
Эх, до 21 одного года. А то уж подумал что Макгуайер, это бы многое объяснило))
А он при чем?в нынешнем МЮ он один из лучших
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Палмер?
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Ответ Клим Сладков
Его /партнёр/ вызвал? Что было в оригинальном тексте и было удалено? Это способ уйти от вопросов про пропаганду?
Друг наверное
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Британские паспортисты 🤝 наши паспортисты. У них веселящий газ, у нас кальяны🤓
не припомню, чтобы курение кальяна было уголовным преступлением
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