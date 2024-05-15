Вендел: «Многим по душе Европа и Бразилия, но мне хорошо в «Зените». Не думаю об уходе»

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Вендел Чемпионат.com Футбол

Вендел ответил на вопрос о своих карьерных перспективах.

– Если смотреть в будущее, у тебя есть цель? Может, Европа или ты будешь готов поехать в Бразилию и продолжать там?

– Думаю, многим по душе Европа, точно так же, как и Бразилия. Но могу уверенно сказать, что мне хорошо здесь, в «Зените», и я совершенно спокоен. У меня тут отличные друзья, я близок к клубу и городу, которые мне очень нравятся. И я не думаю о том, чтобы уехать отсюда.

– Как ты относишься к опыту Малкома, который поехал в Саудовскую Аравию и точно обеспечит себя до конца жизни? Ты рассмотрел бы подобный вариант или желание играть именно в европейских клубах?

– Не знаю. Разве кто-нибудь знает? Если это будет хорошо для клуба, хорошо для меня, и стороны договорятся… но повторюсь – мне здесь хорошо, в моей жизни все стабильно и спокойно. И мне очень по душе Петербург, – рассказал полузащитник «Зенита». 

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гаити, Таити...
Не были мы не на какой Таити
Нас и здесь не плохо кормят
+3
0
+3
С такой личкой многим игрокам было бы по душе в Газпром лиге. Но они выбирают карьеру.
+1
0
+1
И так сойдёт 💁‍♂️🙈
+1
0
+1
Газовая зарплата греет
0
0
0
А чо так шоколадный ?))) помнится не так давно другое говорил ))) Отпустите меня в Гималаи ))) Импотенцию будешь здесь лечить ?))
0
0
0
Послушаем его когда надо будет из отпуска возвращаться...
0
0
0
Конечно, деревенщине такие деньги платят.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий