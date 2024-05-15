РПЛ обсудит с «Матч ТВ» увеличение выплат. На федеральном канале показывают больше игр, чем предусмотрено контрактом («РБ Спорт»)

РПЛ заинтересована в пересмотре условий соглашения с «Матч ТВ».

Как сообщает «РБ Спорт», руководство Премьер-лиги после окончания сезона хочет провести с вещателем переговоры с целью увеличения суммы доходов.

В соответствии с контрактом, заключенным в 2021 году, в нынешнем и предыдущем сезонах лиге причитается по 7,8 млрд рублей, в сезоне-2024/25 и сезоне-2025/26 – по 9,1 млрд.

Намерение пересмотреть условия связано с тем, что на федеральном « » транслируется значительно больше 60 игр, предусмотренных на один сезон. В РПЛ согласовали такую систему, но по завершении сезона обсудят условия сотрудничества.