РПЛ обсудит с «Матч ТВ» увеличение выплат. На федеральном канале показывают больше игр, чем предусмотрено контрактом («РБ Спорт»)

Теги премьер-лига Россия бизнес телевидение Организация РПЛ Матч ТВ деньги Футбол

РПЛ заинтересована в пересмотре условий соглашения с «Матч ТВ».

Как сообщает «РБ Спорт», руководство Премьер-лиги после окончания сезона хочет провести с вещателем переговоры с целью увеличения суммы доходов.

В соответствии с контрактом, заключенным в 2021 году, в нынешнем и предыдущем сезонах лиге причитается по 7,8 млрд рублей, в сезоне-2024/25 и сезоне-2025/26 – по 9,1 млрд.

Намерение пересмотреть условия связано с тем, что на федеральном «Матч ТВ» транслируется значительно больше 60 игр, предусмотренных на один сезон. В РПЛ согласовали такую систему, но по завершении сезона обсудят условия сотрудничества.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это типа одна голова газового дракона с другой переговоры ведут. куда идти.
+20
-2
+18
Да где больше-то? Обычно 2, максимум 3 игры за выходные. За что вообще такие деньги?
+9
0
+9
Так больше показывать нечего 🙂
+10
-1
+9
Ответ ОттоДракула
Как это нечего? Стивен Сигал снялся как минимум в 55 фильмах.
Фильмов с Сигалом уже около года наверное нет на Матч ТВ
+8
-2
+6
Ответ Ковид 07.10.52
Это типа одна голова газового дракона с другой переговоры ведут. куда идти.
Это как в старом анекдоте:
- алло, это пожарная?
- да
- тут врач с милиционером дерутся, я что-то не знаю куда позвонить
+6
0
+6
Ответ Stas Efimov
Так больше показывать нечего 🙂
Как это нечего? Стивен Сигал снялся как минимум в 55 фильмах.
+8
-6
+2
Ответ Фёдор Кузнецов
Фильмов с Сигалом уже около года наверное нет на Матч ТВ
а я чувствую, что-то не так с моей жизнью в последнее время. Бинго!
+3
-1
+2
Ответ Spartakus1984
Комментарий удален модератором
А в чём отличие, поведай? Если Матч это Газпром-медиа?
+2
0
+2
Если на Матч ТВ начнут показывать больше 2 матчей за тур(пусть даже 3) - то "матч премьер" можно будет закрывать так как больше трёх более менее интересных игр в туре(максимум) при всём желании не наберётся.
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
Сынок. Ещё раз. Ты абсолютно ничего не понимаешь про устройство экономики. Как корова абсолютно ничего не понимает про устройство галактики Млечный путь. Это не плохо и не хорошо, это просто факт. Многополярность и конкуренция, блин. Где ж вас только таких берут, солнечных. В ВШЭ, наверное.
Всегда смеюсь над типами, у которых молоко еще на губах не обсохло, но они определяют возраст и знания незнакомого человека.тьфу.
+1
0
+1
РПЛ увеличат у Черданцева и Ко сократят.
0
0
0
РПЛ должно обсудить с Матчем низкое качество комментирования. Некоторых так называемых комментаторов нельзя допускать до эфира.
0
0
0
Ответ Клирик
Да где больше-то? Обычно 2, максимум 3 игры за выходные. За что вообще такие деньги?
Во времена трансляций на НТВ и России 2 показывали вообще по 1 игре. Чуть ранее показывали две, но одну игру в записи (сейчас в связи с развитием интернета это бессмысленно).
+1
-1
0
Ответ Любезный Коссутий
встречайте РПЛ на Окко
Тогда пусть Ла Лигу и Лигу-1 Матчу отдают. Под Генича и Неценко кайф будет.
0
0
0
Ответ Overkiller
Интересно, будет ли стандартный тупой вой про газ и бабушек как в ветке про увеличение зп некоторым игрокам Зенита.
Комментарий удален модератором
Миллер хромой уткой что ли стал, по всем фронтам удары получает😏
+1
-1
0
Ответ Алешка Терминатор
Типичное представление детей со спортса об устройстве экономики. Примерно на уровне книжки про Гарри Поттера.
Вот такая у нас экономика однополярная, все средства в одних лапах и это даже детям понятно, а взрослые дяди ищут в ней какие-то признаки многополярности и конкуренции.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий