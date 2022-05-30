«Челси» получит 15 млн фунтов бонусов за Азара после победы «Реала» в ЛЧ. У него 84 минуты в турнире

получит 15 млн фунтов бонусов от за Эдена Азара.

Как пишет Daily Mail, после победы «Мадрида» в лондонский клуб получит 15 миллионов фунтов – бонусы за , выигравшего турнир в составе команды.

Это произойдет несмотря на то, что бельгиец отыграл всего 84 минуты за «Реал» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Азар появился на поле в трех матчах: против «Шерифа» (1:2) он отыграл 66 минут, против «Интера» (2:0) – 10 минут, против «ПСЖ» (0:1) – 8 минут.

В заявке на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0) Азар был, но на поле так и не появился.

За три года в «Реале» хавбек провел 66 матчей и забил 6 голов. Сумма его трансфера, включая бонусы, – 130 млн фунтов.

Азар – болельщикам «Реала»: «Отдам ради вас все в следующем году. Уверен, он будет моим»