«Челси» получит 15 млн фунтов бонусов за Азара после победы «Реала» в ЛЧ. У него 84 минуты в турнире

«Челси» получит 15 млн фунтов бонусов от «Реала» за Эдена Азара.
Как пишет Daily Mail, после победы «Мадрида» в Лиге чемпионов лондонский клуб получит 15 миллионов фунтов – бонусы за Эдена Азара, выигравшего турнир в составе команды.
Это произойдет несмотря на то, что бельгиец отыграл всего 84 минуты за «Реал» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Азар появился на поле в трех матчах: против «Шерифа» (1:2) он отыграл 66 минут, против «Интера» (2:0) – 10 минут, против «ПСЖ» (0:1) – 8 минут.
В заявке на финал Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1:0) Азар был, но на поле так и не появился.
За три года в «Реале» хавбек провел 66 матчей и забил 6 голов. Сумма его трансфера, включая бонусы, – 130 млн фунтов.
Азар – болельщикам «Реала»: «Отдам ради вас все в следующем году. Уверен, он будет моим»