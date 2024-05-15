Винисиус сделал 27 касаний в штрафной «Алавеса». Это лучший результат в Ла Лиге за 8 лет

Винисиус в матче с «Алавесом» установил уникальное достижение.

Бразильский форвард совершил 27 касаний мяча в штрафной соперника. Это лучший результат в Ла Лиге за последние восемь лет.

Винисиус обошел Луиса Суареса, который в составе «Барселоны» дважды делал 21 касание в 2017 году – против «Депортиво» и «Валенсии».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Реала». 23-летний игрок сделал дубль.