Винисиус сделал 27 касаний в штрафной «Алавеса». Это лучший результат в Ла Лиге за 8 лет

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Алавес Луис Суарес Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус в матче с «Алавесом» установил уникальное достижение.

Бразильский форвард совершил 27 касаний мяча в штрафной соперника. Это лучший результат в Ла Лиге за последние восемь лет.

Винисиус обошел Луиса Суареса, который в составе «Барселоны» дважды делал 21 касание в 2017 году – против «Депортиво» и «Валенсии».

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу «Реала». 23-летний игрок сделал дубль.

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11 комментариев
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После того, что Винисиус сделал с Алавесом, он обязан на нём жениться
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Защитникам Алавеса Винисиус еще в кошмарах снился после этого матча
Когда пытаешься быстро бегать во сне, но чувствуешь какие тяжелые ноги и будто разогнаться не можешь
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Но на спортсе все также будет очень популярен нарратив о том, что Родриго вообще талантливее и лучше Винисиуса. У баночника Браима в два раза больше звания мвп матча, чем у родриго. Но его несправедливо маринуют на лавке
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Ответ Николай Бойко
После того, что Винисиус сделал с Алавесом, он обязан на нём жениться
Киммих не поймет.
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Ответ ShamilK
Но на спортсе все также будет очень популярен нарратив о том, что Родриго вообще талантливее и лучше Винисиуса. У баночника Браима в два раза больше звания мвп матча, чем у родриго. Но его несправедливо маринуют на лавке
И если у Браима хотя бы половина моментов была, что имел Родриго он бы ещё более лучшую стату имел.
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В крутого игрока превращается наш юниор!!!!
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Ответ Николай Бойко
После того, что Винисиус сделал с Алавесом, он обязан на нём жениться
А Беллингем обязан жениться на Барселоне
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Ответ Николай Бойко
После того, что Винисиус сделал с Алавесом, он обязан на нём жениться
Там Киммих уже с жалобой что его обесчестили в очереди стоит....
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Ответ Zafar Babakow
Месси же не женился на Реал
На нашем Месси женилась Бавария в полном составе(((
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