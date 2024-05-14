Андрей Аршавин: «Спартаку» важнее трофей, чем третье место в РПЛ, мне кажется. Они нацелены на Кубок»

Теги Спартак Андрей Аршавин премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Матч ТВ Владимир Слишкович Футбол

Андрей Аршавин высказался о приоритетах «Спартака».

«Спартак» сегодня играет с «Балтикой» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, начало – в 20:45.

– Мне кажется, что для Калининграда будет большим событием, если «Балтика» попадет в финал, а если умудрится выиграть, то это будет первый трофей для города, для команды. Сейчас калининградцы больше думают о чемпионате.

Если взять последние игры «Балтики» до 90 минуты, то они заработали четыре очка, а если всю игру – ноль. Думаю, что это их немного надломило. На матч со «Спартаком» у них выходит практически сильнейший состав.

Мне кажется, что «Спартаку» важнее трофей, чем третье место в РПЛ. Уверен, что они нацелены на Кубок России, но если смотреть на состав, то сомневаюсь, что [в бой] брошены лучшие игроки красно‑белых.

Нужно ли оставлять Владимира Слишковича?

– У меня нет ответа на этот вопрос. Он здорово работает, но это не значит, что в роли главного тренера он будет настолько удачлив, — сказал бывший футболист сборной России Андрей Аршавин.

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1 комментарий
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А какой смысл даже от второго места, если нет еврокубков
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