Слишкович перед матчем с «Балтикой»: «У «Спартака» не будет проблем на пути к финале Кубка России, уверен. Чемпионат тоже важен – мы можем попасть в тройку»

Владимир Слишкович поделился ожиданиями от матча с «Балтикой».

«Спартак» играет c «Балтикой» в первом финальном раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Похоже, что у «Спартака» нет шансов попасть в тройку лучших в РПЛ по итогам сезона. Можно ли сказать, что команда бросила все силы, чтобы завоевать Кубок России?

– Я считаю, что ваш вопрос неправильный. Мы можем попасть в тройку и не думаем о том, что важнее: Кубок России или РПЛ. Я не знаю, почему в последнее время говорят, что «Спартак» завершит сезон в РПЛ на 4-5 месте. Нам важен и Кубок России, и чемпионат. Ребята это знают и постараются выиграть. Уверен, они свою задачу выполнят так, как мы договаривались, и что у нас не будет никаких проблем на пути к финалу Кубка России.

Соболев и Бабич не смогли быть с командой. Сейчас такой момент, когда я должен выбрать 11 лучших футболистов в команде по моему мнению, которые помогут нам выполнить задачу – одержать победу в матче с «Балтикой». Я своим выбором очень доволен.

– При подготовке к матчу вы подстраивались под игру соперника или больше рассчитывали на свою?

– Это история, которую я часто слышу, но она мне непонятна. Знаю, что это значит, но не согласен с этим. Если кто‑то считает, что игра с тремя центральными защитниками – это подстроиться под соперника, то я им скажу, что игра с тремя центральными защитниками и двумя нападающими – это самый атакующий футбол. Все зависит от того, что ты говоришь своим футболистам, особенно тем, которые играют на флангах. Если они поднимаются высоко, то это атакующий футбол, – сказал тренер «Спартака».

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.