Экс-игрок «Спартака» Малоян о зарплатах в детском футболе: «Нищенские – холостой мужчина не проживет. Тренер должен спокойно работать, а не думать, что завтра поесть»

Теги Спартак Рубин Артур Малоян премьер-лига Россия Первая лига Енисей Арсенал Тула детский футбол Чемпионат.com деньги Футбол

Артур Малоян рассказал о низких зарплатах тренеров в детском футболе.

– Что критичнее в юношеском футболе: маленькие зарплаты детских тренеров или большое количество тренеров-непрофессионалов?

– В этом смысле играет роль совокупность. Конечно, зарплата детских тренеров нищенская – на нее холостой мужчина не проживет. Тренеры теряют свои амбиции, живя долгие годы на такую зарплату. Футбол отходит на второй план, а во главе стоит вопрос обеспечения своей семьи.

Специалист должен спокойно работать, а не думать, что ему завтра поесть. Тренеру нужно развиваться, но из-за зарплаты у них нет мотивации это делать для себя. Считают, что если они пройдут обучение, то для них не будет пользы.

Мне повезло, что я не особо зависим от зарплаты тренера, потому что еще зарабатываю на индивидуальных тренировках. Каждый день конвейер групп с детьми из разных академий, которые приходят повышать свое футбольное мастерство.

Я нахожу, как совмещать любовь к футболу и не умирать с голоду. Кстати, один парень, которого я тренировал, подписал договор и уехал в казанский «Рубин». Это моя маленькая гордость, – сказал бывший нападающий «Спартака», «Енисея» и тульского «Арсенала» Артур Малоян.

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37 комментариев
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Прям как Медведев говоришь
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Поэтому они думают как бы собрать с родителей на манишки, фишки, форму и присвоить себе долю
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Вот сам иди и тренером работай днём и таксистом по ночам. Уверен, тебе очень понравится
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Да ничего ты не знаешь, хоть тысячу раз это повтори) хотя, говорят, многократно произнесенная ложь становится правдой, видимо, у тебя что-то подобное. А вообще мне Игоря Гофмана напоминаешь)
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Ответ Алешка Терминатор
Зачем? У меня другая профессия, которая меня вполне устраивает. Мне-то зачем что-то менять?
Получить новые ощущения. а то ты явно засиделся на одном месте
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+4
"Бывший нападающий "Спартака " - Сильно сказано , аж 149 минут за команду за четыре года в клубе
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
судя по уровню наших футболистов, примерно все адекватные детские тренеры так и поступили. Остались полтора подвижника и те, кто даже таксовать не способен.
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Ответ Дядя ТУРА
Алёшка в комментариях. Минусы рекой
Он слишком мудрый, поэтому челядь вроде меня ставит ему минусы)
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а не думать, куда бы потащить детей на бестолковые сборы чтобы хорошо заработать
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Ответ Green grass
Поэтому они думают как бы собрать с родителей на манишки, фишки, форму и присвоить себе долю
На поездки , на турниры...
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
у тебя уже рейтинг -10 720 , интересно , что и бана никакого не предусмотрено ?
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Ответ Алешка Терминатор
Для тебя это не "просто комментарии". А предмет дискуссии. Ты пытаешься со мной спорить. Но у тебя ничего не получается, потому что я тебя очень сильно умнее, и гораздо лучше тебя знаю жизнь.
Комментарий удален модератором
Ответ razoblachitel
Да ничего ты не знаешь, хоть тысячу раз это повтори) хотя, говорят, многократно произнесенная ложь становится правдой, видимо, у тебя что-то подобное. А вообще мне Игоря Гофмана напоминаешь)
Алёшка в комментариях. Минусы рекой
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Ответ Алешка Терминатор
Я не тужусь. А всего лишь ржу над собеседником, которого я гораздо умнее. Собственно, я на спорсте именно за этим и присутствую.
Комментарий удален модератором
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Главная фраза ВРОДЕ, я вот не понимаю при каком строе мы живем, потому что спорт остался в социализме, а управляют им , как при капитализме.
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Ответ Алешка Терминатор
Когда ты пишешь про "испачкал" - это именно оно. Ситуация, когда с одной стороны тебе поспорить хочется, а с другой - умишка возразить что-то по существу тебе даже близко не хватает. Поэтому тебе только и остаётся общаться на уровне "сам дурак". Когда я ржу над инфантилизмом - в том числе и вот это вот имею в виду.
У тебя экран в слюнах, печатать неудобно же)
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Вот прямо все люди нищие?
В самых нищих странах южной Америки минимальная зарплата в 2 раза выше российской. Иди изучай статистику
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Ответ Алешка Терминатор
Нет, не поэтому. Минусы ты ставишь потому что ты мне возразить по существу не умеешь.
Комментарий удален модератором
Ответ razoblachitel
Он слишком мудрый, поэтому челядь вроде меня ставит ему минусы)
И меня
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Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
Таксист - вообще очень перспективная профессия !
Дает хорошие возможности для карьерного роста.
Полностью Вас поддерживаю !
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Разница с США максимальная. Там есть все условия для тренера. Даже с избытком. Но , Мизуллинцы не поймут.
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эх, Алешка как всегда плачется на чужие комментарии, вот кому жалко было бы давать даже зарплату детского тренера в Московской области команды 2015/16 года (около 15к)
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Не может такого быть. ВВП растёт, футбол интереснейший в РПЛ, народ ломится на матчи. Враки 🙃
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