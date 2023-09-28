Игрока «Арсенала» Померко обманули при покупке криптовалюты в Москве. Он отдал 2,4 млн рублей продавцу, но не получил криптовалюту

Теги премьер-лига Россия происшествия Первая лига Вторая лига Б Арсенал Тула Вячеслав Дмитриев Алексей Померко ФК Коломна деньги Футбол

Полузащитника тульского «Арсенала» обманули при покупке криптовалюты в Москве.

По информации Mash, недавно Алексей Померко обратился к другу, игроку «Коломны» Вячеславу Дмитриеву, и попросил его приехать в «Москву-Сити».

Там Дмитриев должен был встретиться с человеком и получить от него 10 тысяч долларов (около 1 млн рублей), а потом отдать деньги мужчине по имени Ислам в обмен на криптовалюту. Сделка прошла успешно, из-за чего Померко решил совершить еще одну.

Алексей позвонил Вячеславу и попросил поучаствовать в такой же сделке, но речь шла уже о 24,5 тысячи долларов (около 2,4 млн рублей). На этот раз, когда Дмитриев приехал к Исламу, тот был не один – он забрал деньги, показал на телефоне, что перевел криптовалюту, и уехал.

Дмитриев позвонил Померко и сказал, что сделка прошла успешно. Алексей проверил счет в приложении, но не увидел поступления. После этого перезвонил другу и попросил написать заявление в полицию, что тот и сделал.

Mercedes-Benz G-Class человека, продававшего криптовалюту, объявили в розыск, идет проверка.

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19 комментариев

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ТТД Бубнова
Каким надо быть гением, что бы передавать такую сумму человеку с именем Ислам )
+29
-7
+22
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T622222
— Мам, недавно я вложился в крипту и теперь съезжаю с вашей квартиры.
— Хорошая новость, поздравляю!
— Спасибо. Вы тоже съезжаете.
+12
-1
+11
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Snafu
Без лоха и жизнь плоха)
+5
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+4
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Leon Betov
Саенко переквалифицировался из нефтяника в криптовалютчика?
+5
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Eric_Cartman
Ответ ТТД Бубнова
Каким надо быть гением, что бы передавать такую сумму человеку с именем Ислам )
Ну, не 330млн на нефтянку под Воронежем, но тоже забавно, да
+3
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Давид Agabekyan
Ответ Donnie
Можно подумать, что человек с именем Владимир кристально честный. А если ещё и Владимирович так тут вообще комбо - человек становится ствятым)
Гений приплетания
+6
-3
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сервисник
"Если тебе кажется, что ты лох, то тебе не кажется!" Д. Стетхэм или Стэйтем (с)
+2
0
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T622222
— Мам, недавно я вложился в крипту и теперь съезжаю с вашей квартиры.
— Хорошая новость, поздравляю!
— Спасибо. Вы тоже съезжаете.
+4
-3
+1
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Donnie
Не удивился бы если бы футболист ждал в обмен на доллары криптовалюту в купюрах, а тут Ислам с приложения какого-то отправлял)
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Glukinho
Ответ Дмитрий Авдеев
Зачем встречаться с людьми, чтобы покупать криптовалюту
это были криптолюди и криптоислам
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Дмитрий Авдеев
Ответ Дмитрий Авдеев
Зачем встречаться с людьми, чтобы покупать криптовалюту
- Мне биткоинов, грамм 300,пожалуйста.
- 340.... Оставляем?
-Оставляйте
+1
0
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Donnie
Ответ ТТД Бубнова
Каким надо быть гением, что бы передавать такую сумму человеку с именем Ислам )
Можно подумать, что человек с именем Владимир кристально честный. А если ещё и Владимирович так тут вообще комбо - человек становится ствятым)
+7
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milya ololo
Ответ Дмитрий Авдеев
Зачем встречаться с людьми, чтобы покупать криптовалюту
обнал налички в обход налоговой не?
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Всё знаю
Щас бы исламу передавать миллионы.
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Stewee
Сейчас бы такие бабки в крипту вкладывать) Еще один дурачок, который верит в либертарианство и анкап.
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Glukinho
Отдать миллион Исламу? Отличный план
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Дмитрий Авдеев
Зачем встречаться с людьми, чтобы покупать криптовалюту
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