Игрока «Арсенала» Померко обманули при покупке криптовалюты в Москве. Он отдал 2,4 млн рублей продавцу, но не получил криптовалюту

Полузащитника тульского «Арсенала» обманули при покупке криптовалюты в Москве.

По информации Mash, недавно обратился к другу, игроку « » , и попросил его приехать в «Москву-Сити».

Там Дмитриев должен был встретиться с человеком и получить от него 10 тысяч долларов (около 1 млн рублей), а потом отдать деньги мужчине по имени Ислам в обмен на криптовалюту. Сделка прошла успешно, из-за чего Померко решил совершить еще одну.

Алексей позвонил Вячеславу и попросил поучаствовать в такой же сделке, но речь шла уже о 24,5 тысячи долларов (около 2,4 млн рублей). На этот раз, когда Дмитриев приехал к Исламу, тот был не один – он забрал деньги, показал на телефоне, что перевел криптовалюту, и уехал.

Дмитриев позвонил Померко и сказал, что сделка прошла успешно. Алексей проверил счет в приложении, но не увидел поступления. После этого перезвонил другу и попросил написать заявление в полицию, что тот и сделал.

Mercedes-Benz G-Class человека, продававшего криптовалюту, объявили в розыск, идет проверка.

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