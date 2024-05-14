Агент Бабича опроверг что защитник «Спартака» выбыл до конца сезона: «Срджан скоро вернется более сильным, готовым и здоровым»

Агент Срджана Бабича отрицает, что защитник пропустит остаток сезона.

Футболист « » получил травму в первом тайме матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России 1 мая. Сообщалось, что Бабич может пропустить остаток сезона и не поехать на .

«То, что пропустит остаток сезона и может не сыграть на Евро, – неправда. Он скоро вернется более сильным, готовым и здоровым», – сказал Мануэль Стоянович.