Агент Бабича опроверг что защитник «Спартака» выбыл до конца сезона: «Срджан скоро вернется более сильным, готовым и здоровым»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная Сербии по футболу травмы агенты Срджан Бабич Матч ТВ Здоровье Евро-2024 Футбол

Агент Срджана Бабича отрицает, что защитник пропустит остаток сезона.

Футболист «Спартака» получил травму в первом тайме матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России 1 мая. Сообщалось, что Бабич может пропустить остаток сезона и не поехать на Евро-2024.

«То, что Бабич пропустит остаток сезона и может не сыграть на Евро, – неправда. Он скоро вернется более сильным, готовым и здоровым», – сказал Мануэль Стоянович.

6 комментариев
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Здоровья, Срджан
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Это очень радует.
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Лучший защитник!
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