Агент Бабича опроверг что защитник «Спартака» выбыл до конца сезона: «Срджан скоро вернется более сильным, готовым и здоровым»
Агент Срджана Бабича отрицает, что защитник пропустит остаток сезона.
Футболист «Спартака» получил травму в первом тайме матча с «Динамо» в Фонбет Кубке России 1 мая. Сообщалось, что Бабич может пропустить остаток сезона и не поехать на Евро-2024.
«То, что Бабич пропустит остаток сезона и может не сыграть на Евро, – неправда. Он скоро вернется более сильным, готовым и здоровым», – сказал Мануэль Стоянович.