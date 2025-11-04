Возле «Камп Ноу» прошла акция протеста против депортации 50 рабочих-мигрантов: «У них нет документов, многие работают по 12 часов без выходных больше года. «Барса» закрыла на все глаза»

Рабочие-мигранты недовольны условиями труда на «Камп Ноу».

Возле «Камп Ноу » прошла акция протеста на фоне возможной депортации рабочих-мигрантов.

Как сообщает Marca, акция организована профсоюзной организацией CCOO del Habitat, чтобы привлечь внимание к увольнению и возможной депортации почти 50 рабочих, не легализованных в Испании. По сведениям профсоюза, компания-наниматель намерена вернуть их на родину без каких-либо гарантий.

«Некоторые из них уже больше года работают по двенадцать часов в день, семь дней в неделю. У рабочих нет документов, и их увольняют с намерением отправить обратно в страны, откуда они родом.

В тот момент, когда они ступят на турецкую землю, их способность себя защитить будет серьезно подорвана. «Барселона » пропустила все это мимо ушей», – сказал глава CCOO del Habitat в Каталонии Карлос дель Баррио.

Профсоюз требует легализации рабочих, а также активации предусмотренного иммиграционными правилами механизма экстраординарной легализации. О сложившейся ситуации уже уведомили трудовую инспекцию.