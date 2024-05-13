Соболев не сыграет с «Балтикой», у форварда «Спартака» «недомогание»

Александр Соболев не сыграет за «Спартак» в Фонбет Кубке России против «Балтики».

Финал Пути регионов « » – « » состоится 14 мая. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Победитель сыграет в суперфинале с сильнейшим в паре «Зенит» – ЦСКА (первая игра – 1:1).

«Команда прилетела в Калининград. и продолжают восстановление.

Также в Москве из-за недомогания остался », – сообщил руководитель пресс‑службы московской команды Дмитрий Зеленов.