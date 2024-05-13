Соболев не сыграет с «Балтикой», у форварда «Спартака» «недомогание»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Балтика Срджан Бабич Александр Соболев Здоровье Дмитрий Зеленов Даниил Зорин Футбол

Александр Соболев не сыграет за «Спартак» в Фонбет Кубке России против «Балтики».

Финал Пути регионов «Балтика» – «Спартак» состоится 14 мая. Начало – в 20:45 по московскому времени.

Победитель сыграет в суперфинале с сильнейшим в паре «Зенит» – ЦСКА (первая игра – 1:1).

«Команда прилетела в Калининград. Срджан Бабич и Даниил Зорин продолжают восстановление.

Также в Москве из-за недомогания остался Александр Соболев», – сообщил руководитель пресс‑службы московской команды Дмитрий Зеленов.

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29 комментариев
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А почему в кавычках недомогание? Что не так с этим словом?
+26
-1
+25
Печаль
+12
-1
+11
Ответ Алексмяс
А почему в кавычках недомогание? Что не так с этим словом?
Симулирует.
+13
-3
+10
Саня выздоравливай, ты нам нужен в финале. Вперëд Спартак.
+15
-6
+9
Ответ Алексмяс
А почему в кавычках недомогание? Что не так с этим словом?
Так автор подчеркнул, что цитирует
+9
0
+9
пятка болит?
+4
0
+4
Ответ Алексей Иванов
Так автор подчеркнул, что цитирует
Он выделил в кавычках одно слово именно
+4
0
+4
Спать надо по ночам, а не в контру играть и никаких недомоганий не будет.
+4
-1
+3
Потеря.
+2
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Потеря потерь. Но здоровье важнее
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Игорь Новиков, кавычки уберите, пожалуйста, и засуньте их себе в ....
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Лучший игрок кубка( жаль, есть немалая вероятность, что именно его и не хватит
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У Джикии вирус подхватил
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Берегли, берегли его в чемпе. И вот что в итоге.
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Как только возникают трудности и требуются усилия всего коллектива, так Соболь "недомогает"
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Ответ Алексмяс
А почему в кавычках недомогание? Что не так с этим словом?
наверное не хотел написать Плавники ))
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