Соболев не сыграет с «Балтикой», у форварда «Спартака» «недомогание»
Александр Соболев не сыграет за «Спартак» в Фонбет Кубке России против «Балтики».
Финал Пути регионов «Балтика» – «Спартак» состоится 14 мая. Начало – в 20:45 по московскому времени.
Победитель сыграет в суперфинале с сильнейшим в паре «Зенит» – ЦСКА (первая игра – 1:1).
«Команда прилетела в Калининград. Срджан Бабич и Даниил Зорин продолжают восстановление.
Также в Москве из-за недомогания остался Александр Соболев», – сообщил руководитель пресс‑службы московской команды Дмитрий Зеленов.