Менье о том, что Мбаппе не выиграл ЛЧ с «ПСЖ»: «Ее не выиграть, лишь имея одного игрока. Проблема клуба в чемпионате – они не привыкли к трудностям»
Тома Менье высказался о том, что Килиан Мбаппе не выиграл ЛЧ в составе «ПСЖ».
Ранее нападающий объявил, что покинет парижский клуб в конце этого сезона.
– Вы жалеете, что он [Мбаппе] так и не выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ»?
– Но Лигу чемпионов нельзя выиграть просто так, лишь имея в составе одного игрока. Посмотрите на «Сити» – у них сумасшедший состав, но они выиграли ее только в прошлом году. «Челси» тоже потребовалось время. Лига чемпионов – лишь одна из деталей эволюции клуба.
Проблема «ПСЖ» не в Килиане, а в том, что он играет не в таком чемпионате, как Ла Лига, АПЛ, Серия А или Бундеслига. Они не были слабее «Дортмунда» [в полуфинале], но не привыкли к трудностям, – сказал экс-защитник «ПСЖ», выступающий за «Трабзонспор».
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Так длинный путь, где ты доказываешь свой класс, а в ЛЧ один момент может всё решить
Сити проиграл в психологическом плане , присутвует страх что мы можем проиграть! Прежде нужен тренер - психолог который снимает страх и настраивает игроков нужными словами. Пеп возможно самый лучший тренер, но он непсихолог.
Лион, Монако, РБ, Аякс и тд играли в полуфинале.
БД в этом году только пятая команда в БЛ, Интер в том году играл хоть и безнадежно отстал в Серия А.
Тоттенхем играл в финале, хоть уже больше 10 лет ничего не выигрывал.