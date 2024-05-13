Менье о том, что Мбаппе не выиграл ЛЧ с «ПСЖ»: «Ее не выиграть, лишь имея одного игрока. Проблема клуба в чемпионате – они не привыкли к трудностям»

Тома Менье высказался о том, что Килиан Мбаппе не выиграл ЛЧ в составе «ПСЖ».

Ранее нападающий объявил, что покинет парижский клуб в конце этого сезона.

– Вы жалеете, что он [Мбаппе] так и не выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ»?

– Но Лигу чемпионов нельзя выиграть просто так, лишь имея в составе одного игрока. Посмотрите на « » – у них сумасшедший состав, но они выиграли ее только в прошлом году. «Челси» тоже потребовалось время. Лига чемпионов – лишь одна из деталей эволюции клуба.

Проблема « » не в , а в том, что он играет не в таком чемпионате, как , , Серия А или Бундеслига. Они не были слабее «Дортмунда» [в полуфинале], но не привыкли к трудностям, – сказал экс-защитник «ПСЖ», выступающий за «Трабзонспор».

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