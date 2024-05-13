Менье о том, что Мбаппе не выиграл ЛЧ с «ПСЖ»: «Ее не выиграть, лишь имея одного игрока. Проблема клуба в чемпионате – они не привыкли к трудностям»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тома Менье Килиан Мбаппе Футбол

Тома Менье высказался о том, что Килиан Мбаппе не выиграл ЛЧ в составе «ПСЖ».

Ранее нападающий объявил, что покинет парижский клуб в конце этого сезона.

– Вы жалеете, что он [Мбаппе] так и не выиграл Лигу чемпионов с «ПСЖ»?

– Но Лигу чемпионов нельзя выиграть просто так, лишь имея в составе одного игрока. Посмотрите на «Сити» – у них сумасшедший состав, но они выиграли ее только в прошлом году. «Челси» тоже потребовалось время. Лига чемпионов – лишь одна из деталей эволюции клуба.

Проблема «ПСЖ» не в Килиане, а в том, что он играет не в таком чемпионате, как Ла Лига, АПЛ, Серия А или Бундеслига. Они не были слабее «Дортмунда» [в полуфинале], но не привыкли к трудностям, – сказал экс-защитник «ПСЖ», выступающий за «Трабзонспор».

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20 комментариев
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Ответ Voodooosh
ЛЧ просто рандомный турнир, вот и все. Ты можешь играть как угодно хорошо, но один плохой день для тебя, стечение обстоятельств, нереальный фарт у соперника - и ты проиграл
В таком случае любой кубковый турнир рандомный, но почему то почти всегда есть команда, которая выигрывает его чаще
+12
-2
+10
Бундеслига говорит там вообще 12 лет подряд один чемпион во Франции за это время было 3 чемпиона разных
+6
-1
+5
там le parisen сообщает, что черепашка и аль хелайфи подрались перед вчерашним матчем
+5
0
+5
ЛЧ просто рандомный турнир, вот и все. Ты можешь играть как угодно хорошо, но один плохой день для тебя, стечение обстоятельств, нереальный фарт у соперника - и ты проиграл
+11
-7
+4
Ответ che kaif
Бундеслига говорит там вообще 12 лет подряд один чемпион во Франции за это время было 3 чемпиона разных
11 сезонов.
+2
0
+2
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Чушь, почему же тогда какой нибудь Брюгге не может выиграть лч или даже попасть в полуфинал? Если это рандом, то такие ситуации должны время от времени случаться, но такого не происходит поче у то, в финалах всегда играют топ команды
Брюгге? Ну ты бы еще про текстильщики сказал. Понятно, что нужно иметь определенный уровень, но практически каждый год в финал выходит команда, которую не ждут - Интер, Боруссия, Тоттенхем, Атлетико, кризисный Челси. Что это если не рандом? То с сеткой повезет, то удаление нелепое получишь, то судья ошибется не твою пользу, то мяч как назлов ворота не идет именно в этот день, хотя в любой другой все ок - все это рулетка. Потому что турнир короткий, даже 15 матчей нет. Поэтому на дистанции все становится по полочкам, а на таком скоротечном турнире может быть что угодно
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Так всё что ты перечислил может случится и в чемпионате и не один раз и из за этого одного матча, тоже может быть выигран или проигран весь турнир
В чемпионате 38 туров. Тебе может не повезти несколько раз и ты все равно выиграешь турнир. Но если ты не выиграл, это значит ты ошибался больше, чем можно было. В играх на вылет зачастую нет шанса на ошибку
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Ответ Александр Мартынов
В таком случае любой кубковый турнир рандомный, но почему то почти всегда есть команда, которая выигрывает его чаще
Чемпионат не рандомный!
Так длинный путь, где ты доказываешь свой класс, а в ЛЧ один момент может всё решить
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Похоже, комментаторы новость совсем не читали, как обычно. Писать каждому об этом не хочется, всё равно они не поймут, о чём идёт речь)
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Нужен хороший трененер,структуры и психологические готовность.
Сити проиграл в психологическом плане , присутвует страх что мы можем проиграть! Прежде нужен тренер - психолог который снимает страх и настраивает игроков нужными словами. Пеп возможно самый лучший тренер, но он непсихолог.
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Ее не выиграть, если не взять современного компетентного тренера и не дать именно ему комплектовать команду и необходимые полномочия. За последние несколько лет мы все убедились, что значит идти на поводу у суперзвезд при их кадровых требованиях и насаждении своего видения игры на примере Барсы и ПСЖ.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Voodooosh
ЛЧ просто рандомный турнир, вот и все. Ты можешь играть как угодно хорошо, но один плохой день для тебя, стечение обстоятельств, нереальный фарт у соперника - и ты проиграл
Чушь, почему же тогда какой нибудь Брюгге не может выиграть лч или даже попасть в полуфинал? Если это рандом, то такие ситуации должны время от времени случаться, но такого не происходит поче у то, в финалах всегда играют топ команды
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Ответ Voodooosh
ЛЧ просто рандомный турнир, вот и все. Ты можешь играть как угодно хорошо, но один плохой день для тебя, стечение обстоятельств, нереальный фарт у соперника - и ты проиграл
не рандомный. концентрация и реализация моментов. выигрывает команда с этими набором. бывает и стечение обстоятельств, но это редкость.
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Ответ 134572784@vkontakte.ru
Чушь, почему же тогда какой нибудь Брюгге не может выиграть лч или даже попасть в полуфинал? Если это рандом, то такие ситуации должны время от времени случаться, но такого не происходит поче у то, в финалах всегда играют топ команды
Все же определенный уровень должен быть.
Лион, Монако, РБ, Аякс и тд играли в полуфинале.
БД в этом году только пятая команда в БЛ, Интер в том году играл хоть и безнадежно отстал в Серия А.
Тоттенхем играл в финале, хоть уже больше 10 лет ничего не выигрывал.
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Ответ Voodooosh
Брюгге? Ну ты бы еще про текстильщики сказал. Понятно, что нужно иметь определенный уровень, но практически каждый год в финал выходит команда, которую не ждут - Интер, Боруссия, Тоттенхем, Атлетико, кризисный Челси. Что это если не рандом? То с сеткой повезет, то удаление нелепое получишь, то судья ошибется не твою пользу, то мяч как назлов ворота не идет именно в этот день, хотя в любой другой все ок - все это рулетка. Потому что турнир короткий, даже 15 матчей нет. Поэтому на дистанции все становится по полочкам, а на таком скоротечном турнире может быть что угодно
Так всё что ты перечислил может случится и в чемпионате и не один раз и из за этого одного матча, тоже может быть выигран или проигран весь турнир
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Ответ Voodooosh
В чемпионате 38 туров. Тебе может не повезти несколько раз и ты все равно выиграешь турнир. Но если ты не выиграл, это значит ты ошибался больше, чем можно было. В играх на вылет зачастую нет шанса на ошибку
Нет не выиграешь, если твой оппонент ошибок недопустил, так и в Лч, побеждает тот, кто меньше ошибается
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