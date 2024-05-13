Фердинанд о Каземиро в защите против «Арсенала»: «Если он совершает ошибки, верни его на привычную позицию. Поставь туда Уан-Биссаку. «МЮ» выглядел как нетренированная команда»

Рио Фердинанд высказался против использования Каземиро в обороне «Юнайтед».

Бразильский полузащитник начал вчерашний матч против «Арсенала (0:1) на позиции центрального защитника вместе с Джонни Эвансом. Единственный гол был забит на 20-й минуте встречи после того, как Каземиро задержался у ворот, из-за чего Кай Хавертц принял мяч в правильном положении, а не в офсайде.

В преддверии матча манкунианцы столкнулись с недостатком игроков обороны из-за травм Гарри Магуайра, Лисандро Мартинеса, Люка Шоу, Рафаэля Варана, Виктора Линделефа и Тирелла Маласии.

«Когда тен Хаг уберет Каземиро из линии обороны? Почему там не может играть Софьян Амрабат? Или Скотт Мактоминей? Я просто не думаю, что это справедливо.

Если вы видите, что кто-то, кто никогда не играл на этой позиции раньше, совершает несколько ошибок в начале матча, вам следует сказать: «Знаешь что, я не собираюсь с тобой так поступать». И плевать, насколько он опытен. Просто сними его оттуда и верни на его привычную позицию.

Поставь туда Аарона Уан-Биссаку. Тогда Амрабат может играть правого защитника. Мне это видится самым естественным: Уан-Биссака на позиции центрального защитника и Амрабат на позиции правого. Он с радостью использовал его в качестве левого защитника в нескольких играх.

Мы выглядели как нетренированная команда. Нам очень не хватало креативности в завершении. Принятие решений и качество не были на должном уровне», — заявил бывший центральный защитник «Юнайтед» на своем ютуб-канале.