Фердинанд о Каземиро в защите против «Арсенала»: «Если он совершает ошибки, верни его на привычную позицию. Поставь туда Уан-Биссаку. «МЮ» выглядел как нетренированная команда»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия тактика Каземиро Софьян Амрабат Эрик тен Хаг Скотт Мактоминей Аарон Уан-Биссака Футбол

Рио Фердинанд высказался против использования Каземиро в обороне «Юнайтед».

Бразильский полузащитник начал вчерашний матч против «Арсенала (0:1) на позиции центрального защитника вместе с Джонни Эвансом. Единственный гол был забит на 20-й минуте встречи после того, как Каземиро задержался у ворот, из-за чего Кай Хавертц принял мяч в правильном положении, а не в офсайде.

В преддверии матча манкунианцы столкнулись с недостатком игроков обороны из-за травм Гарри Магуайра, Лисандро Мартинеса, Люка Шоу, Рафаэля Варана, Виктора Линделефа и Тирелла Маласии.

«Когда тен Хаг уберет Каземиро из линии обороны? Почему там не может играть Софьян Амрабат? Или Скотт Мактоминей? Я просто не думаю, что это справедливо.

Если вы видите, что кто-то, кто никогда не играл на этой позиции раньше, совершает несколько ошибок в начале матча, вам следует сказать: «Знаешь что, я не собираюсь с тобой так поступать». И плевать, насколько он опытен. Просто сними его оттуда и верни на его привычную позицию.

Поставь туда Аарона Уан-Биссаку. Тогда Амрабат может играть правого защитника. Мне это видится самым естественным: Уан-Биссака на позиции центрального защитника и Амрабат на позиции правого. Он с радостью использовал его в качестве левого защитника в нескольких играх.

Мы выглядели как нетренированная команда. Нам очень не хватало креативности в завершении. Принятие решений и качество не были на должном уровне», — заявил бывший центральный защитник «Юнайтед» на своем ютуб-канале.

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8 комментариев
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Так и не понял почему не пробовать Амрабата как ЦЗ. Каземиро в центре то уже не фонтан, а как ЦЗ просто ужасен.
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Да дерните ЦЗ из молодежки, он был бы 100% лучше Каземиро. Вон Амад Диалло смотрится лучше 100 миллионного спиннера, обостряет, обводит. Уж и ЦЗ можно поискать в академии, иначе зачем она вообще?!
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тренер с Каземиро не спрашивает, вот и бегает трусцой, когда гол забивали, единственный в игре, сначала не выйдя за линию оффсайда, потом не побежал к воротам и дав забить. видимо сам забил на тренера чтоб и велись такие разговоры
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Уан-Биссака должен был Троссара закрывать, а не бежать третьим на мяч.
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Как же всё просто у говорящих голов .
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