«Реал» после отказа «Атлетико» от чемпионского коридора считает, что «пакт о ненападении» на игроков из молодежек больше не действует

Стало известно, почему ухудшились отношения «Реала» и «Атлетико».

11 лет назад мадридские клубы устно заключили так называемый «пакт о ненападении» – так «Реал» и «Атлетико» договорились о том, что не будут подписывать игроков молодежных команд друг у друга.

Теперь, как пишет Marca, «Реал» считает эту договоренность недействительной из-за проявленного «Атлетико» неуважения – команда Диего Симеоне не организовала коридор почета перед очным матчем после победы «Мадрида» в .

Кроме того, в минувшем сезоне «Реал» несколько раз заметил, что «Атлетико» вмешивался в переговоры по трансферам игроков в третью команду и связывался с футболистами «Реала» по поводу возможных переходов. Уже четыре игрока из академии «Реала» могут перейти в «Атлетико», поэтому в «Мадриде» полагают, что достигнутые ранее договоренности лишены смысла.

Одним из последствий всех этих событий стал переход в «Реал» 15-летнего правого защитника Хесуса Фортеа, которого считают одним из главных талантов академии «Атлетико». Так как испанец еще не достиг 16-летнего возраста, с ним не был подписан профессиональный контракт, и в конце сезона он мог самостоятельно решить, где продолжить карьеру. Фортеа выбрал «Реал» после трех сезонов в академии «Атлетико», куда он перешел из «Леванте».

Маркос Льоренте, перешедший в из «Реала» в 2019 году, был последним футболистом, который переходил из одного мадридского клуба в другой.