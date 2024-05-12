Дмитрий Гафин: «Не горим желанием отдавать Тюкавина в европейский клуб. Заинтересованы, чтобы он играл за нас и приносил как можно больше пользы»

Дмитрий Гафин высказался о будущем Константина Тюкавина.

– Нынешний чемпионат России самый яркий в современной истории нашего футбола?

– Из того, что я помню, безусловно, один из.

– Не боитесь, что Тюкавина после этого сезона заберет европейский клуб?

– Не боимся.

– Приветствуете такое развитие событий?

– Наша позиция такая: мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда-то предлагать. Но случиться может всякое.

У Кости есть определенные условия контракта, по которым он может уйти. Однако мы заинтересованы, чтобы он играл за нас и приносил как можно больше пользы.

– Стоит ли ожидать до окончания чемпионата новостей о продлении контрактов с футболистами?

– Думаю, что мы сейчас сконцентрируемся на концовке этого чемпионата, а уже после вы можете ожидать подобные новости, – сказал председатель совета директоров «Динамо».