Дмитрий Гафин: «Не горим желанием отдавать Тюкавина в европейский клуб. Заинтересованы, чтобы он играл за нас и приносил как можно больше пользы»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин высказался о будущем Константина Тюкавина.

– Нынешний чемпионат России самый яркий в современной истории нашего футбола?

– Из того, что я помню, безусловно, один из.

– Не боитесь, что Тюкавина после этого сезона заберет европейский клуб?

– Не боимся.

– Приветствуете такое развитие событий?

– Наша позиция такая: мы, естественно, не горим желанием отдавать своего форварда и футболиста, который привлекает аудиторию. Мы его не будем активно куда-то предлагать. Но случиться может всякое.

У Кости есть определенные условия контракта, по которым он может уйти. Однако мы заинтересованы, чтобы он играл за нас и приносил как можно больше пользы.

– Стоит ли ожидать до окончания чемпионата новостей о продлении контрактов с футболистами?

– Думаю, что мы сейчас сконцентрируемся на концовке этого чемпионата, а уже после вы можете ожидать подобные новости, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

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11 комментариев
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У Кости, вроде, жена беременная. В такой ситуации куда-то срываться... такое себе решение. Думаю, годик еще попылит в РПЛ. Тем более, что возраст позволяет.
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Ну у Кости отличный сезон.. Он молод, перспективен. Хорошо бы еще хоть пару сезонов поиграл за Динамо.
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Гафин где наше чемпионство? сейчас или никогда!
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Можно подумать, за ним очередь выстроилась.
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Близкое чемпионство для Динамо - в основном заслуга Тюкавина. Он тащил на себе команду, в случае его ухода Динамо резко ослабнет.
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Имхо по статистике игроки одного сезона появляются чаще чем звёзды на многие годы. Не хочу сказать что Тюкавин вспышка, но вероятность что следующий сезон будет хуже этого высока. Так что лучше продать сейчас. Чалов и Кристал Пэлас передают привет.
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